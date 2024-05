We wtorek uczniowie napisali egzamin z języka polskiego. Drugi egzamin to ten z matematyki. Ósmoklasiści rozpoczęli pisanie testu o godz. 9:00.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Gdzie szukać arkusza CKE i rozwiązań z matematyki?

Uczniowie będą mieli do dyspozycji 100 minut. Egzamin zakończy się więc o godz. 10:40.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Matematyka. Jak wygląda?

Na egzamin z matematyki uczeń może przynieść jedynie przybory do pisania, czyli długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem oraz linijkę. Nie można korzystać z kalkulatora ani urządzeń mobilnych.

Arkusz z matematyki składa się z dwóch części. W pierwszej należy rozwiązać zadania zamknięte, a w drugiej zadania otwarte.

Uczeń może za cały egzamin z matematyki uzyskać 25 punktów, w tym 15 punktów za zadania zamknięte i 10 punktów za zadania otwarte.

Według statystyk Centralnej Komisji Egzaminacyjnej matematyka jest najtrudniejszym ze wszystkich trzech egzaminów. Średni wynik z ub. roku wyniósł bowiem 53 proc., podczas gdy średnia z polskiego i angielskiego była identyczna i wynosiła 66 proc.

Egzamin ósmoklasisty: Próg zdawalności. Czy można go nie zdać?

Napisanie egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe. To warunek ukończenia szkoły podstawowej. W przeciwieństwie do matur, egzamin ósmoklasisty nie ma progu zdawalności - nie da się go nie zdać.

Nawet w przypadku uzyskania wyniku 0 pkt. uczeń nie będzie zobligowany do powtarzania klasy. Reklama

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym, napiszą go w terminie dodatkowym. W przypadku matematyki odbędzie się on we wtorek 11 czerwca o godz. 9:00.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy wyniki?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Wtedy też uczniowie otrzymają oficjalne zaświadczenia o wynikach.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia.

