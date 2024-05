Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego uczniowie mieli do rozwiązania 18 zadań. Odnosiły się one do tekstów zamieszczonych w arkuszu: fragmentu "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego, fragmentu książki francuskiego filozofa Frédérica Lenoira "O szczęściu. Podróż filozoficzna" i wiersza Czesława Miłosza "Dar".

Egzamin ósmoklasisty 2024: Wypracowanie na języku polskim

Ostatnim zadaniem było napisanie własnego tekstu - wypracowania na jeden z dwóch zaproponowanych tematów. Jeden z nich to temat o charakterze argumentacyjnym, drugi to temat o charakterze twórczym.

Pierwszy z tematów do wyboru brzmiał: "Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że warto pomagać innym. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego".

Drugi to z kolei: "Bez ciebie nie poradziłbym/poradziłabym sobie w tej sytuacji... Napisz opowiadanie o przygodzie z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, którego pomoc sprawiła, że Wasza przygoda zakończyła się szczęśliwie. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową".

Egzamin ósmoklasisty: Wypracowanie: Rozwiązanie naszego eksperta

Rozwiązanie zaproponowane przez naszego eksperta:

Temat 1 : Rozprawka

Wstęp: postawienie tezy, na przykład: warto pomagać innym; zdefiniowanie "pomagania innym" i opowiedzenie o tym, że pomoc może przybierać różne formy

Rozwinięcie:



Przykład 1: Tym, kto pomagał innym, był Skawiński, bohater noweli "Latarnik". Dopóki mężczyzna wywiązywał się ze swoich obowiązków i pomagał społeczności Aspinwall poprzez zapalanie na czas latarni, mógł cieszyć się spokojnym miejscem do życia. Miał schronienie i zapewnione źródła utrzymania. Skawiński korzystał na tym, że pomagał innym, a gdy zapomniał się, czytając "Pana Tadeusza" i stracił pracę, a zatem przestał pomagać innym, został zwolniony. Jednocześnie pozbawiono go środków do życia.

Przykład 2: Marek Winicjusz z powieści "Quo Vadis" był zakochany w Ligii, odkąd tylko ją poznał. Jednak dopóki traktował tę relację egoistycznie, Ligia nie chciała odwzajemnić jego uczucia. Dopiero gdy bohater zaczął myśleć o ludziach dokoła w sposób empatyczny, na przykład o chrześcijanach, a także zaczął się troszczyć o samą Ligię, zrozumiał, czym jest miłość. Gdyby Marek Winicjusz nie niósł pomocy innym ludziom, nie odnalazłby w sobie wrażliwości pozwalającej na przeżywanie miłości w pełni. Wspierając innych, zyskał więc umiejętność kochania.

Zakończenie: powtórzenie (sparafrazowanie) tezy, na przykład: każdy człowiek, który działa na rzecz innych i ich wspiera, może cieszyć się różnego rodzaju korzyściami.

Temat 2 : Opowiadanie

Wstęp: podanie czasu i miejsca akcji, zawiązanie akcji - problemu do rozwiązania

Rozwinięcie: napotkanie bohatera lektury obowiązkowej, podanie charakterystyki postaci; zawiązanie się dialogu; punkt kulminacyjny - rozwiązanie problemu

Zakończenie: puenta z wnioskiem, np. pouczeniem czytelników o tym, by byli ostrożni

Bohaterowie z kanonu lektur dobrze pasujący do tematu - radzenia sobie w trudnej sytuacji: Mały Książę (ważna jest dla niego przyjaźń, prawda, uważność), odmieniony Ebenezer Scrooge (nastawiony na pomoc charytatywną, szczodry), odmieniony Winicjusz (nastawiony pokojowo, spokojny)

Egzamin ósmoklasisty 2024: Kiedy kolejne przedmioty? Harmonogram

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego rozpoczął się we wtorek 14 maja o godzinie 9:00. Na rozwiązanie zadań w arkuszach 226 tys. uczniów miało 120 minut. Egzamin zakończył się o godzinie 11:00.

W środę uczniowie klas VIII pisać będą egzamin pisemny z matematyki, a w czwartek z języka obcego. Zdecydowana większość zdających podejdzie wówczas do testu z języka angielskiego.

Egzaminu ósmoklasisty nie można poprawiać, ale - w przeciwieństwie do matury - nie można go też oblać. Nawet jeśli uczeń nie otrzyma ani jednego punktu z którejkolwiek z jego części, egzamin zostanie uznany za zaliczony i nie trzeba powtarzać VIII klasy.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Kiedy wyniki?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego samego dnia uczniowie otrzymają zaświadczenia o zdobytych punktach. Te będą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe. To warunek ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu, będzie go pisał w terminie dodatkowym - w dniach 10-12 czerwca.

---

