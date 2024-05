Egzamin ósmoklasisty 2024. Nauczycielka o arkuszu CKE: Absurd, ogromny regres

Egzamin ósmoklasisty 2024: Reakcje nauczycieli na arkusz CKE

- Arkusz ma bardzo wysoki poziom trudności. W porównaniu do innych arkuszy widać nadreprezentację jednej lektury w stosunku do innych. Prawie w całości poświęcony jest "Kamieniom na szaniec". Jeżeli uczeń nie zna drobiazgowo treści tejże lektury, nie ma za bardzo możliwości, żeby kompensacyjnie nadrobić punkty innymi zadaniami. Jeżeli słabo znał "Kamienie na szaniec" to właściwie już widać, że wynik punktowy będzie bardzo słabiutki - uważa nauczycielka.

- Nie widzę sensu takiego drobiazgowego weryfikowania, pamięciowego opanowania treści lektury. Całe nauczanie, cała dydaktyka literaturoznawcza jest sprowadzana do tego, żeby wkuwać na pamięć fabułę, świat przedstawiony. Jest bardzo mało przestrzeni na refleksję. To najzwyczajniej w świecie przykre - dodaje.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Najtrudniejsze zadanie w arkuszu CKE - streszczenie

W jednym w zadań na egzaminie ósmoklasisty pojawia się wiersz Czesława Miłosza. - Miłosz jest poetą, którego w szkole podstawowej czyta się często, ale on się pojawia w arkuszach maturalnych. Nie bardzo rozumiem czemu to ma służyć - zastanawia się Aleksandra Korczak.

- Myślę, że tylk o tematy wypracowania są łatwe w tym roku . Natomiast zadania były bardzo wymagające. Wymagały wkucia na pamięć treści lektury. Według mnie to marnowanie uczniowskiego potencjału i możliwości nauczycieli. Na pewno nie chcą być tylko tymi, którzy wtłaczają wiedzę do głowy, ale też tymi, którzy inspirują, rozwijają zainteresowania czytelnicze i tak dalej - uważa polonistka.

Według niej to wymagania wobec uczniów są "absurdalne". - Wymaga się, by zapamiętywały treść, zamiast tworzyć, wymyślać, szukać rozwiązania problemów. To ogromny regres, polskie dzieci bardziej wkuwają niż się uczą. Nie rozumiem, po co im wkuwanie treści "Kamieni na szaniec". To jest smutne - podsumowuje.