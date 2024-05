Egzamin ósmoklasisty 2024. Język angielski. Arkusz CKE i rozwiązania w Interii

Egzamin ósmoklasisty 2024: Język angielski. Jak wygląda?

Zdecydowana większość uczniów podeszła do testu z języka angielskiego. Spośród ponad 226 tys. kończących szkołę podstawową uczniów 97,7 proc. zadeklarowało przystąpienie do egzaminu właśnie z angielskiego. Uczniowie mieli do wyboru także języki: niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski oraz włoski.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego rozpoczął się o godz. 9:00 i trwał 90 minut , czyli do godz. 10:30 . Do zdobycia uczniowie mają maksymalnie 55 punktów .

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy wyniki?

Napisanie egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe. To warunek ukończenia szkoły podstawowej. W przeciwieństwie do matur, egzamin ósmoklasisty nie ma progu zdawalności - nie da się go nie zdać. Nawet w przypadku uzyskania wyniku 0 pkt. uczeń nie będzie zobligowany do powtarzania klasy.