Egzamin ósmoklasisty 2024: Gdzie szukać arkusza CKE i rozwiązań z języka angielskiego?

Egzamin ósmoklasisty 2024: Język angielski. Pierwsze komentarze

Jak podkreśla, standardowo najtrudniejsze było zadanie 13, czyli transformacje. - Choć i tu nic nie powinno uczniów zaskoczyć - pierwszy tryb warunkowy czy zwrot "too much" to standardowe tematy powtórek przed egzaminem - podkreśla Wojciechowska.