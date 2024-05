Egzamin ósmoklasisty 2024 odbywa się w terminie od 14 do 16 maja . Osoby, które z powodu szczególnych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogły napisać testów w terminie głównym, będą musiały podejść do egzaminu w terminie dodatkowym, który został ustalony na 10-12 czerwca .

We wtorek pierwszy egzamin - język polski. O godzinie 13:00 w Interii opublikujemy arkusz CKE i rozwiązania zaproponowane przez naszego eksperta. Więcej na ten temat w naszym raporcie specjalnym - egzamin ósmoklasisty 2024 .

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone i przekazane szkołom 3 lipca 2024 roku . Wówczas uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia o uzyskanych wynikach, które okażą się niezbędne przy rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych .

Egzamin ósmoklasisty 2024. Co wypływa na wynik?

Uczniowie przystępujący do egzaminu ósmoklasisty zwykle mają nadzieję na uzyskanie jak najlepszych wyników, gdyż przekładają się one na punkty brane pod uwagę przy rekrutacji do danej szkoły ponadpodstawowej.