Egzamin ósmoklasisty 2024. Czy można go nie zdać?

W 2024 roku egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony 14, 15 i 16 maja. Każdy z nich rozpocznie się o godzinie 9:00. Oto harmonogram:

14 maja - język polski;

- język polski; 15 maja - matematyka;

- matematyka; 16 maja - język obcy nowożytny.

Czy istnieje szansa, by uczeń nie zdał egzaminu ósmoklasisty? Odpowiadamy.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Czy można nie zdać?

Egzamin ósmoklasisty nie ma określonego progu zdawalności. Ma to swoje zalety oraz wady. Z jednej strony uczniowie nie mają możliwości go nie zdać. Z drugiej strony można do niego podejść jedynie raz i nie ma możliwości poprawy swojego wyniku. Reklama

Nawet jeśli uczeń otrzyma z egzaminu 0 punktów, nie ma możliwości, że nie zostanie przyjęty do żadnej szkoły. Jest to spowodowane przepisami Prawa oświatowego w Polsce, które mówią, że nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. Słaby wynik z egzaminu może jedynie wpłynąć na proces rekrutacyjny do kolejnej szkoły.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy wyniki?

Egzamin ósmoklasisty zostanie w tym roku przeprowadzony 14, 15 i 16 maja. Jeśli uczeń z przyczyn losowych nie będzie mógł do niego podejść, będzie mógł napisać go w terminie dodatkowym. Komisja wyznaczyła jego datę na 10, 11 i 12 czerwca.

Uczniowie będą mogli poznać swoje wyniki 3 lipca. To wtedy otrzymają zaświadczenia, które będą zawierać szczegółowe informacje na temat rezultatów egzaminu.

Co ważne, CKE zaznacza, że od otrzymanych wyników uczniowie nie będą mogli się odwołać - "wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważane na drodze sądowej".

Egzamin ósmoklasisty: Jak liczone są punkty do rekrutacji?

Słaby wynik z testu ósmoklasisty może nieść dla wielu uczniów negatywne konsekwencje. To od niego zależny jest proces rekrutacyjny do szkoły średniej. Im mniej punktów otrzyma dany uczeń, tym mniejszą ma szansę na dostanie się do wymarzonej placówki i profilu klasy. Reklama

Ze wszystkich testów, które wchodzą w skład egzaminu ósmoklasisty (j. polski, matematyka, język obcy nowożytny), łącznie można otrzymać 100 punktów.

Każde zadanie na poszczególnych sprawdzianach z języka polskiego, obcego i matematyki jest odpowiednio punktowane. Liczba możliwych do uzyskania punktów na każdym arkuszu jest stała:

język polski - 45 punktów (25 za test + 20 za wypracowanie);

(25 za test + 20 za wypracowanie); matematyka - 25 punktów (15 za zadania zamknięte + 10 za otwarte);

(15 za zadania zamknięte + 10 za otwarte); język obcy - 55 punktów (21 za zadania zamknięte + 34 za otwarte).

Słaby wynik egzaminu ósmoklasisty. Co można zrobić?

Suma punktów z egzaminu ósmoklasisty to jedynie połowa całej puli, która brana jest pod uwagę podczas rekrutacji - wynosi ona w sumie 200 punktów.

Z tego powodu osoby, które czują, że egzamin im nie poszedł, mogą spróbować innych sposobów na podniesienie swoich szans na dostanie się do wymarzonej szkoły. W takiej sytuacji warto szczególnie zadbać o jak najwyższe oceny końcowe z języka polskiego, matematyki, języka obcego i dwóch wybranych przedmiotów, które będą brane pod uwagę.

Dodatkowe siedem punktów uczniowi zapewnić może świadectwo z czerwonym paskiem, a udział w wolontariacie - dodatkowe trzy punkty.

Sytuację ucznia mogą polepszyć również różnego rodzaju konkursy, olimpiady przedmiotowe oraz turnieje. W sumie można za to otrzymać nawet 18 dodatkowych punktów. Reklama

---

Stresujesz się nadchodzącymi egzaminami? Koniecznie zajrzyj do arkuszy z poprzednich lat . Dzięki nim będziesz miał szansę się lepiej przygotować i będziesz gotowy na każdą ewentualność.

Zajrzyj również do naszych specjalnych raportów Egzamin ósmoklasisty 2024 i Matura 2024 . To tam znajdziesz najważniejsze i najnowsze informacje o egzaminach oraz arkusze z poprzednich lat z rozwiązaniami.