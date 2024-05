Egzamin ósmoklasisty został wprowadzony w roku szkolnym 2018/2019 . Muszą przystąpić do niego wszyscy uczniowie, którzy kończą VIII klasę szkoły podstawowej . Ma on na celu podsumować wiedzę oraz umiejętności nabyte przez uczniów w trakcie ośmiu lat nauki w szkole podstawowej oraz umożliwić kontynuowanie edukacji w szkołach średnich.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka - arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

Egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpoczyna się 15 maja o godzinie 9:00 i potrwa dokładnie 100 minut. W 2024 roku po raz ostatni odbywa się on na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Od roku szkolnego 2025/2026 będzie on przeprowadzany zgodnie z nową podstawą programową dla klas I-VIII. Zmiany te wynikają z potrzeby lepszego dostosowania egzaminu do aktualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.