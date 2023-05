QUIZ: Czy jesteś mądrzejszy niż ósmoklasista? Sprawdź się

Jeśli poradziłeś sobie bezbłędnie z naszym quziem, na pewno nie miałbyś problemów z rozwiązaniem egzaminu ósmoklasisty 2023 , który we wtorek rozpoczął się w szkołach w całej Polsce.

Egzamin ósmoklasisty 2023: W całej Polsce zdaje ponad 502 tys. dzieci

Do egzaminu ósmoklasisty 2023 podchodzi ponad 502,8 tys. uczniów ósmych klas szkół podstawowych. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty - 23 maja, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. W drugim dniu - 24 maja, odbędzie sprawdzian z matematyki. W trzecim dniu - 25 maja przyjdzie czas na egzamin z języka obcego nowożytnego. W każdym z tych dni w Interii będziemy publikowali arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty i proponowane odpowiedzi. Szukajcie ich u nas we wtorek, środę i czwartek o godz. 13:00 w raporcie specjalnym "Egzamin ósmoklasisty 2023" (tutaj) .

Każdego dnia egzaminy w całej Polsce rozpoczynają się o godzinie 9:00.

Egzamin ósmoklasisty 2023. To musi przeczytać każdy uczeń

Dzisiaj ósmoklasiści mierzą się z językiem polskim. By rozwiązać arkusz CKE bez najmniejszych kłopotów, należało się zapoznać z listą lektur obowiązkowych. Oto ona:

- Charles Dickens - "Opowieść Wigilijna"

- Aleksander Fredro - "Zemsta"

- Jan Kochanowski - wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII

- Aleksander Kamiński - "Kamienie na szaniec"

- Adam Mickiewicz - "Reduta Ordona"

- Adam Mickiewicz - "Śmierć Pułkownika"

- Adam Mickiewicz - "Świtezianka"

- Adam Mickiewicz - "Dziady część II"

- Adam Mickiewicz - "Pan Tadeusz" (całość)

- Antoine de Saint-Exupéry - "Mały Książę"

- Henryk Sienkiewicz - "Quo vadis"

- Henryk Sienkiewicz - "Latarnik"

- Juliusz Słowacki - "Balladyna"

- oraz wiersze wybranych poetów.

Egzamin ósmoklasisty wyniki. Ważne informacje

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 uczniowie poznają 3 lipca 2023. Natomiast uczniowie, którzy z różnych względów (zdrowotnych, losowych) nie mogli przystąpić do egzaminu w tym terminie, będą mogli podejść do testu w dniach 12 - 14 czerwca 2023.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.



