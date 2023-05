Egzaminy ósmoklasisty 2023 to testy podsumowujące wiedzę zdobytą w czasie nauki w szkole podstawowej . Odbywają się one przez trzy dni i obejmują materiał z języka polskiego matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - termin, limit czasu, wyposażenie

Już jutro uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych w całej Polsce przystąpią do egzaminu z języka polskiego. Rozpocznie się on punktualnie we wtorek 23 maja o godzinie 9:00 i potrwa do godz. 11:00. Oznacza to, że na rozwiązanie wszystkich zadań ósmoklasiści mają 120 minut.

Osoby posiadające wskazania zdrowotne mogą liczyć na przedłużenie czasu do 180 minut, pod warunkiem że dostarczyli wcześniej szkole odpowiednie orzeczenie.

Każdy z uczniów powinien posiadać ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości oraz długopis lub pióro z czarnym atramentem. Na salę można ze sobą zabrać również butelkę wody oraz chusteczki higieniczne.

Obowiązuje natomiast zakaz posiadania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, takich jak tablety czy smartwatche.

W czasie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego nie można korzystać ze słowników.

Egzamin ósmoklasisty 2023 - czego się spodziewać?

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z dwóch części - jedną z nich stanowią pytania otwarte i zamknięte odnoszące się do tekstu źródłowego, w drugiej natomiast należy napisać rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów.

Z pewnością przyda się znajomość lektur obowiązkowych oraz gramatyki i językoznawstwa na poziomie szkoły podstawowej.

Za całość można uzyskać na arkuszu maksymalnie 45 punktów - 25 za pierwszą część i 20 za drugą.

Czy egzaminu ósmoklasisty można nie zdać?

Egzamin ósmoklasisty 2023 jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić. Nie można go nie zdać, ponieważ nie istnieje minimalny limit punktów, które należy zdobyć.

Zdając egzaminy na 100 proc. uczniowie mogą zdobyć maksymalnie 100 punktów liczących się przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Warto się przyłożyć do egzaminu, ponieważ jego wyniki są zaważą podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ósmoklasisty oraz harmonogram można znaleźć w naszym raporcie. Na bieżąco będziemy publikować arkusze oraz nieoficjalne odpowiedzi przygotowane przez ekspertów Interii.

