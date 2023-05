Spis treści: 01 Egzamin ósmoklasisty z polskiego 2023 - kiedy, o której i ile?

02 Egzamin ósmoklasisty 2023 z polskiego - wymagania

03 Egzamin ósmoklasisty z polskiego 2023 - jak wygląda?

04 Egzamin ósmoklasisty 2023. Co można wnieść na salę?

05 Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy będą ogłoszone wyniki?

Egzamin ósmoklasisty 2023 to najważniejszy sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową. Jego wynik będzie miał duże znaczenie przy rekrutacji do szkoły średniej. Uczeń, który nie zdecyduje się przystąpić do egzaminu, nie zaliczy szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty z polskiego 2023 - kiedy, o której i ile?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się już jutro, czyli we wtorek 23 maja. O godzinie 9:00 uczniowie zasiądą do rozwiązywania arkuszy, które sprawdzą ich wiedzę ze wszystkich dotychczasowych lat nauki.

Język polski jest najdłuższym ze wszystkich egzaminów, które będą przeprowadzane wśród uczniów. Ile będzie trwać egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego? Zdawanie polskiego potrwa 120 minut. Osoby z wydłużonym czasem mają z kolei o godzinę więcej, czyli 180 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z polskiego - wymagania

Egzamin z języka polskiego jest podsumowaniem wszystkich lat nauki w szkole podstawowej. Z tego powodu wymaga on od ucznia konkretnych umiejętności, których powinien się nauczyć przez te lata.

Uczeń, który chce ukończyć szkołę podstawową, powinien znać literaturę. Dlatego też w tym zakresie wymagana jest od zdających na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego m.in.:

znajomość lektur obowiązkowych;

obowiązkowych; zdolność rozumienia i interpretacji tekstów literackich;

tekstów literackich; rozwijanie zdolności dostrzegania wartości takich jak dobro, piękno, prawda;

takich jak dobro, piękno, prawda; rozumienie i odnajdywanie powiązań między literaturą i kulturą współczesną a tradycyjną;

samodzielne formułowanie przesłań i morałów baśni;

baśni; znajomość podstawowych zasad retoryki, manipulacji językowej i etyki wypowiedzi;

retoryki, manipulacji językowej i etyki wypowiedzi; dostrzeganie problematyki egzystencjalnej i poddawanie jej refleksji.

Egzamin ósmoklasisty z polskiego to również część językowa, w której wymaga się m.in.:

znajomości zasad pisowni wyrazów nieodmiennych;

wyrazów nieodmiennych; znajomości zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących;

oznajmujących, pytających i rozkazujących; umiejętności odnajdywania i wskazywania w tekście informacji wyrażonych wprost oraz ukrytych;

wyrażonych wprost oraz ukrytych; budowania wypowiedzi pisemnej z użyciem znaków interpunkcyjnych;

z użyciem znaków interpunkcyjnych; poprawnego stopniowania przymiotników;

przymiotników; tworzenia spójnych wypowiedzi.

Wymagań na egzamin ósmoklasisty z polskiego może wydawać się dużo, jednak wszystkie te zagadnienia były przerabiane w ciągu kilka lat nauki.

Egzamin ósmoklasisty z polskiego 2023 - jak wygląda?

Należy również pamiętać, w jakiej formie będą sprawdzane te umiejętności.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich będzie sprawdzać wymagania dotyczące czytania ze zrozumieniem. Uczniowie będą musieli zapoznać się z dwoma tekstami, jeden będzie literacki, a drugi nieliteracki. Do tych utworów będą odnosić się zadania otwarte oraz zamknięte.

Druga część egzaminu ósmoklasisty z polskiego będzie polegać na napisaniu wypracowania. Uczeń może wybrać jeden z dwóch tematów i napisać albo rozprawkę, albo opowiadanie.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co można wnieść na salę?

Na egzamin z języka polskiego uczniowie mogą wnieść jedynie długopis lub pióro z czarnym tuszem. Na ławkach osób zdających egzamin może znajdować się także nieduża butelka z wodą.

Na salę nie można wnieść telefonu. Takie zachowanie może skutkować unieważnieniem egzaminu.

Podczas egzaminu ósmoklasisty zakazuje się również używania wszelkich urządzeń elektronicznych oraz pomocy naukowych takich jak m.in. słowniki.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy będą ogłoszone wyniki?

Wyniki ze wszystkich egzaminów, w tym tego z języka polskiego, ogłoszone zostaną 3 lipca. Wtedy zapoznać się będzie można z ogólnopolskimi wynikami egzaminu ósmoklasisty.

6 lipca uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

