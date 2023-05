Spis treści: 01 Kiedy i o której egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki?

Kiedy i o której egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki?

Uczniowie szkół podstawowych w całej Polsce mają już za sobą egzamin ósmoklasistów 2023 z języka polskiego. Już jutro odbędzie się kolejny test. Tym razem ósmoklasiści zdający egzaminy ósmoklasistów zmierzą się z królową nauk - matematyką. Kiedy i o której odbędzie się egzamin ósmoklasisty z matematyki?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpocznie się już jutro, 24 maja, o godzinie 9:00. Co istotne - warto przyjść nieco wcześniej. Spóźnienie się jest niedopuszczalne i może poskutkować wykluczeniem z uczestnictwa w teście. Wówczas konieczne okazuje się napisanie podania o napisanie egzaminu w drugim terminie (13 czerwca).

Egzamin ósmoklasisty 2023 Kto może być zwolniony z egzaminu ósmoklasisty? Kiedy termin dodatkowy?

Ile będzie trwać egzamin z matematyki? Zgodnie z informacjami z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zależy to od wersji arkusza. Standardowy arkusz otrzymuje większość zdających – mają oni 100 minut na napisanie testu. Czas ten jest przedłużony do 150 minut dla uczniów z niepełnosprawnościami, osób ze spektrum autyzmu czy obcokrajowców.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co ze sobą zabrać? O tym nie zapomnij

Uczniowie, którzy będą przystępowali do jutrzejszego egzaminu ósmoklasisty z matematyki powinni pamiętać o kilku zasadach. Dotyczą one wnoszenia określonych przedmiotów do sali, w której będą pisać test. Bezwzględnie zabronione jest zabieranie wszelkiego rodzaju urządzeń telekomunikacyjnych (np. smartfonów czy smartwatchy).

Co można ze sobą zabrać na egzamin ósmoklasisty z matematyki? Niezbędny jest długopis lub pióro z czarnym atramentem. Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE o przyborach dopuszczalnych na egzaminie, zdający matematykę może zabrać ze sobą również linijkę. Osoby słabowidzące powinny wziąć swoje przybory optyczne, z których korzystają na co dzień. Z kolei obcokrajowcy mogą zabrać słownik dwujęzyczny. Na egzamin trzeba również zabrać potwierdzającą tożsamość legitymację szkolną lub dowód tożsamości.

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty 2023 z matematyki? Co powtórzyć?

Do egzaminu ósmoklasisty z matematyki pozostało niewiele czasu. Jednak ci, którzy chcą jeszcze powtórzyć potrzebne zagadnienia, z pewnością zastanawiają się, jakie rodzaje zadań mogą pojawić się na teście. W odpowiedzi na to pytanie bardzo przydatny okazuje się Informator wypuszczony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Z informacji w nim zawartych można się dowiedzieć, że na egzaminie znajdzie się od 19 do 23 zadań (14-16 zamkniętych i 5-7 otwartych). Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający będą mogli uzyskać maksymalnie 28-32 punktów.

Jakie zagadnienia zostaną poruszone w zadaniach? To między innymi:

działania na liczbach naturalnych oraz ułamkach zwykłych i dziesiętnych,

równania z jedną niewiadomą,

obliczenia procentowe

pierwiastki;

potęgi;

tworzenie i przekształcanie wyrażeń algebraicznych;

obliczenia praktyczne.

Uczniowie zmierzą się również z geometrią. Sugerując się zagadnieniami podanymi w Informatorze od CKE, na egzaminie ósmoklasisty 2023 z matematyki będzie można spodziewać się zadań uwzględniających między innymi:

proste i odcinki;

kąty i wielokąty;

własności figur geometrycznych;

obliczanie objętości i pola powierzchni graniastosłupów;

układ współrzędnych na płaszczyźnie.

Dobrym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest rozwiązywanie zadań z arkuszy z poprzednich lat.

Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty 2023 z matematyki Interia opublikuje oficjalne arkusze wraz z proponowanymi przez ekspertów odpowiedziami.

