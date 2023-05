Dzieci z Ukrainy piszą egzamin ósmoklasisty 2023. Specjalne zasady

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała, że w 2023 roku do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 502 tys. uczniów oraz prawie 14,5 tys. uczniów - obywateli Ukrainy, dla których przygotowano specjalne arkusze.

Jak poinformowała CKE, "arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

Egzamin ósmoklasisty 2023. To trzeba wiedzieć

Reklama

Arkusze CKE dostosowane dla Ukraińców i więcej czasu

W przypadku języka polskiego arkusz CKE, który na dzisiejszym egzaminie ósmoklasisty otrzymają ukraińskie dzieci, pod względem treści będzie taki sam, jaki rozwiążą pozostali uczniowie. Choć instrukcje oraz polecenia zostały przetłumaczone na język ukraiński, to odpowiedzi formułowane przez uczniów muszą być w języku polskim. Z tego względu Ukraińcy będą mieli więcej czasu na rozwiązanie arkusza - bo 210 minut (standardowy czas 120 minut).

Ósmoklasiści z Ukrainy mają też możliwość korzystania na egzaminie ze słownika języka polskiego: dwujęzycznego, w wersji papierowej lub elektronicznej (język polski - język ukraiński i język ukraiński - język polski).

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co najczęściej zdają dzieci z Ukrainy?

W środę dzieci ukraińskie - tak jak polskie - zmierzą się z matematyką. Z kolei w czwartek przyjdzie czas na egzamin ósmoklasisty 2023 z języka obcego.

Spośród ponad 14 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy największa grupa - bo 73 proc. zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Co ciekawe, drugim najczęściej wybieranym językiem obcym jest język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi prawie 26 proc. uczniów z Ukrainy.

Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) przystąpi łącznie 1,1 proc. spośród wszystkich zgłoszonych uczniów - obywateli Ukrainy.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Części mowy - powtórzenie

Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024. Ile szkół można wybrać i kiedy składać podanie?

Egzamin ósmoklasisty 2023. Ważne informacje

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy , co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Uczniowie ostatniej klasy podstawówki podchodzą do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Zdający może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Podczas egzaminu ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (oprócz wspomnianych obywateli Ukrainy). Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Dwie funkcje egzaminu ósmoklasisty 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przypomina, że egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:

- określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;

- zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 zostaną podane 3 lipca.

Czytaj też: Egzamin ósmoklasisty 2023: Miały być wielkie zmiany, skończyło się na dwóch

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co będzie na egzaminie z języka angielskiego?

Ranking najlepszych liceów i techników 2023. Gdzie uczą najlepiej w Polsce?