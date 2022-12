Boże Narodzenie 2022: Gdzie jechać w góry na święta?

Magiczna aura górskich szczytów pokrytych śniegiem oraz mnogość zimowych atrakcji sprawiają, że góry przyciągają wielu turystów w okresie świątecznym. Drewniane chaty, grzane wino, ciepło rozgrzanego kominka, a także wybrzmiewające góralskie kolędy i pastorałki - ta niesamowita i przytulna atmosfera sprawi, że święta spędzone w polskich górach będą niezapomniane. Wiele hoteli i pensjonatów ma w swojej ofercie pakiety świąteczne zawierające tradycyjną kolację wigilijną oraz inne atrakcje dla turystów odwiedzających góry w Święta Bożego Narodzenia. Turyści muszą się jednak liczyć z tym, że wyjazd w góry w trakcie świąt będzie wiązał się z wyższymi kosztami noclegowymi.

Święta w Karkonoszach - Karpacz

Karkonosze, czyli najwyższe pasmo Sudetów, to raj dla miłośników narciarstwa. Z wielu wyciągów i stoków można skorzystać w miejscowości Karpacz. To przepiękne miasto położone u podnóża Śnieżki oferuje atrakcje dla każdego. Spacery pięknymi górskimi szlakami czy też uliczkami miasta rozświetlonymi świątecznymi iluminacjami, wycieczka do Kościoła Wang, zabawa na torach saneczkowych lub w aquaparku - to tylko niektóre możliwości na spędzenie wyjątkowego czasu w trakcie świąt. Karpacz to doskonały wybór dla rodzin z dziećmi.

Boże Narodzenie pod Tatrami - Zakopane lub Bukowina Tatrzańska

Dla rodzin z dziećmi oraz osób, które chcą aktywnie korzystać z zimowych atrakcji, spędzając święta w miejscu tętniącym życiem, świetnym wyborem jest Zakopane. Ta zimowa stolica Polski oferuje naprawdę wiele. W czasie świąt w Zakopanem rodziny z dziećmi mogą wybrać się na góralski kulig, czyli przejażdżkę saniami ciągniętymi przez konie. Kulig często kończy się ogniskiem i występem góralskiej kapeli. W Zakopanem turyści mogą wybrać się też na lodowisko, pospacerować po Krupówkach, czy też wjechać na Gubałówkę, by tam zobaczyć Krainę Światła, czyli wystawę iluminacji inspirowanych podhalańskim folklorem.



Dla miłośników narciarstwa, a także osób, które chcą odpocząć od turystycznego zgiełku, lepszym wyborem będzie Bukowina Tatrzańska. To malownicza miejscowość, która oferuje atrakcje dla osób w każdym wieku. Osoby nastawione na odpoczynek i regenerację mogą zrelaksować się na termach w Bukowinie.

Beskidy na święta - Krynica-Zdrój

Krynica-Zdrój, nazywana też perłą polskich uzdrowisk, słynie z leczniczych właściwości krynickich źródeł. Wiele uzdrowisk oferuje pakiety dla wypoczywających zawierające nie tylko świąteczne atrakcje, ale i zabiegi zdrowotne. Turyści mogą też odwiedzić pijalnie wód mineralnych i leczniczych. Krynica-Zdrój to doskonały wybór nie tylko dla kuracjuszy, ale i dla miłośników gór. Leżąca na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego Krynica-Zdrój to doskonała baza wypadowa na wędrówki po okolicznych górach. Ciekawą atrakcją jest wejście na niemalże 50-metrową wieżę widokową oraz spacer ścieżką w koronach drzew, czyli drewnianą drogą prowadzącą do wieży. Z kolei amatorzy sportów zimowych z pewnością przyjemnie spędzą czas w położonej obok stacji narciarskiej.

Gdzie jechać nad morze na Boże Narodzenie?

W okresie świątecznym Bałtyk jest nieco mniej oczywistym wyborem niż polskie góry, jednakże zimą ma on wiele do zaoferowania. Turyści, odwiedzający polskie morze mogą liczyć na malownicze widoki, które są zupełnie niespotykane latem. Ośnieżone, białe plaże i sztormowe fale rozbijające się o brzeg tworzą niesamowity zimowy krajobraz. Bałtyk warto odwiedzić zimą ze względów zdrowotnych, ponieważ zwiększona ilość jodu występującego w powietrzu sprawia, że długie spacery wzdłuż brzegu to odpoczynek i regeneracja dla ciała oraz ducha. Nad morzem, podobnie jak i w górach można wykupić pakiety świąteczne zawierające m.in.: nocleg, wyżywienie, uroczystą wigilijną kolację, a także inne atrakcje. Dużą zaletą wyjazdu nad morze w okresie świątecznym są niższe ceny, niż w przypadku gór, jednak wszystko zależy od rodzaju noclegu lub wykupionego pakietu.

Zdjęcie Ośnieżone, białe plaże i sztormowe fale rozbijające się o brzeg tworzą niesamowity zimowy krajobraz / 123RF/PICSEL

Boże Narodzenie na Pomorzu Gdańskim - Gdańsk

Doskonała propozycja dla tych, którzy chcą poczuć ciepłą i świąteczną atmosferę. W Gdańsku na turystów przyjeżdżających jeszcze przed Wigilią czeka Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy, który potrwa do 23 grudnia. Można tam kupić upominki dla najbliższych, w tym oryginalne rękodzieła i lokalne produkty, a także spróbować tradycyjnych potraw. Turyści przyjeżdżający tylko na święta mogą podziwiać świąteczne iluminacje w sześciu różnych lokalizacjach, m.in.: w Parku Oliwskim lub na Placu Kobzdeja. W Gdańsku zwiedzający będą mogli uczestniczyć w pasterce w zabytkowej Bazylice konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wysłuchać koncertu kolęd czy podziwiać bożonarodzeniowe szopki.

Wybrzeże Słowińskie na święta - Kołobrzeg

Kołobrzeg to jedno z najpiękniejszych miast nad Bałtykiem, które słynie z dużej liczby uzdrowisk. Osoby, które w święta chciałyby się zrelaksować i wyciszyć, mogą skorzystać z pakietów świątecznych w kołobrzeskich obiektach uzdrowiskowych i sanatoriach. W Kołobrzegu i okolicach znajdują się źródła wody mineralnej, solanki i złoża borowiny, wykorzystywane do różnego rodzaju zabiegów w uzdrowiskach. Ponadto długie spacery malowniczymi plażami pozytywnie wpłyną na układ odpornościowy oraz górne drogi oddechowe. W Boże Narodzenie nie zabraknie świątecznych atrakcji. Wiele obiektów noclegowych przygotowało dla turystów koncerty kolęd oraz inne rozrywki jak np. seanse filmowe czy też świąteczne animacje dla rodzin z dziećmi.

Wybrzeże Słowińskie na święta - Łeba

Kto odwiedził Łebę latem, ten wie, że ten tętniący życiem kurort turystyczny może być nieco męczący w szczycie sezonu. Tłumy turystów, kolejki do atrakcji, wysokie ceny - to tylko niektóre z powodów, które mogą zepsuć przyjemność z wyjazdu wypoczynkowego. Natomiast zimą Łeba jest nie do poznania. Brak tłumów, cisza i spokój to doskonała atmosfera na aktywny odpoczynek i podziwianie pięknych i dzikich terenów Słowińskiego Parku Narodowego. Spędzanie okresu świątecznego w Łebie to gwarancja odpoczynku od turystycznego zgiełku oraz możliwość odkrycia miasta na nowo. Dla tych, którym niestraszny mróz, ciekawą atrakcją może być świąteczne morsowanie.



Agata Z