W Boże Narodzenie wiele domów mieni się kolorami dzięki lampkom choinkowym. Nie każdy jednak wie, po co do zestawu dołączana jest czerwona żarówka. Czy to błąd w pakowaniu? A może kryje ona w sobie pewną tajemnicę? Poznajmy ukrytą funkcję, którą posiadają lampki choinkowe.

Ukryta funkcja lampek choinkowych. Działanie czerwonej żarówki

Przeważnie w zestawie do lampek choinkowych dodawane są zapasowe żarówki. Wśród nich znajduje się jedna czerwona. Wydawać by się mogło, że to błąd przy pakowaniu, gdyż nie pasuje do zestawu. Okazuje się jednak, że nie jest ona tam przez przypadek.

Reklama

Jej funkcję poznamy po odłączeniu dowolnej innej żarówki z łańcucha. Zamieniając lampkę na czerwoną, wystarczy chwilę odczekać. Cały łańcuch zacznie samoczynnie migać. Nie jest to żaden błąd mogący uszkodzić nasze oświetlenie choinkowe. Opcja ta działa przy lampkach, które nie posiadają przycisku do regulacji światła.

Jak wybrać najlepsze lampki na święta?

Wydawać by się mogło, że jeśli lampki są ładne, mogą być powieszone wszędzie. Jeśli jednak zależy nam na gustownym wyglądzie domu, powinniśmy brać pod uwagę kilka wskazówek. Na choince najlepiej powiesić lampki posiadające zielony kabel. Idealnie skryje się on w gąszczu gałązek.

Ważny jest również odpowiedni kolor żarówek. Jeśli posiadamy różnokolorowe dekoracje, starajmy się nie dobierać lampek w zupełnie innej barwie. Dobrym rozwiązaniem będą złote żarówki. Pasują do każdej bombki i łańcucha.



Przy zakupie zestawu zwróćmy również uwagę na jego długość . Zbyt rzadkie rozmieszczenie lampek na choince będzie wyglądać nieestetycznie.

Jak dbać o lampki choinkowe?

Mimo iż nie korzystamy z lampek choinkowych przez cały rok, warto o nie dbać. Kilka złych ruchów doprowadzić może do ich uszkodzenia lub nawet pożaru. Starajmy się więc przechowywać je w suchym miejscu. Od wilgoci może dojść do zwarcia w momencie ich podłączenia do prądu. Starajmy się również nie zostawiać włączonych lampek, kiedy wychodzimy z domu. Mogą się one przegrzać, doprowadzając nawet czasem do pożaru .

***

Czytaj także:

Nowy obowiązek od 1 stycznia 2023 roku. Ciebie też obejmą zmiany w ZUS?

Tragedia na śliskim chodniku. Trzaskowski zabrał głos ws. śmierci 38-latka

Spotkanie wigilijne prezydenta z żołnierzami. Mówił o "hybrydowym starciu"