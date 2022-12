Tego nie postanawiaj! Sześć obietnic noworocznych, których najtrudniej dotrzymać

Spis treści: 01 W 2023 roku schudnę!

W 2023 roku schudnę!

Ścisła dieta i chęć zrzucenia zbędnych kilogramów to jedno z głównych postanowień noworocznych Polaków. Zazwyczaj objedzeni świątecznymi i sylwestrowymi przysmakami trzymamy się tego postanowienia przez pierwszych kilka dni, głodząc się i oczekując spektakularnych efektów. Gdy początkowy entuzjazm opada, a pokus zaczyna przybywać, porzucamy nasze noworoczne obietnice. Zamiast stawiać sobie nierealne cele skupmy się na zdrowym odżywianiu, regularnych i pełnowartościowych posiłkach każdego dnia. Na koniec roku nasz organizm z pewnością będzie nam za to wdzięczny.

Będę fit w nowym roku

Nieodłączną częścią wszystkich postanowień noworocznych jest zmiana stylu życia, poprawienie wyglądu i kondycji sportowej, stanie się kolejną Anną Lewandowską lub Ewą Chodakowską. Kupujemy całoroczne karnety na siłownię, specjalistyczne sprzęty do ćwiczeń, profesjonalny strój oraz obuwie. Zapisujemy się na półmaratony, maratony i inne wydarzenia sportowe. Po pierwszych kilku zajęciach okazuje się, że nowa aktywność to sport totalnie nie dla nas i niepotrzebnie wydaliśmy pieniądze. Zadbajmy o regularną aktywność fizyczną, sprawdźmy oferty klubów fitness, wypróbujmy różne zajęcia i wybierzmy taki sport, który będzie nam odpowiadał i służył naszemu zdrowiu.

Zrezygnuję z używek

Obok wspomnianych już diet i ćwiczeń, najpopularniejszym postanowieniem na kolejny rok jest odstawienie używek takich jak papierosy, alkohol czy słodycze. Gdy już kończymy sylwestrowe szaleństwa (czasami z noworocznym bólem głowy) zmotywowani obiecujemy sobie, że to był ostatni nasz wybryk i ograniczamy używki do zera. W przypadku osób, które palą lub spożywają alkohol i słodycze niezwykle rzadko, szybkie, radykalne odcięcie może się udać i nie będzie to dla nich wielka strata. Dla regularnych palaczy i imprezowiczów całkowite zaprzestanie konsumpcji jest raczej misją niemożliwą i potrwa maksymalnie kilka dni. Aby osiągnąć choć częściowo zakładany plan można stopniowo ograniczać liczbę wypalanych papierosów, wypitych drinków lub zjedzonych tabliczek czekolady. Dokonane postępy dadzą motywację do dalszych zmian.

W 2023 roku mocno zaoszczędzę

Nowy Rok to dla wielu kolejne podejście do próby generalnej poprawy budżetu rodzinnego. Postanawiamy, że w każdym miesiącu będziemy odkładać X PLN z naszej pensji. Zazwyczaj nasze oszczędzanie kończy się przy pierwszym większym wydatku lub planowaniu wakacyjnego urlopu. Comiesięczne odkładanie dużych kwot z naszych dochodów mocno ogranicza nasze możliwości finansowe sprawiając, że musimy zrezygnować z wszelkich większych zakupów i przyjemności, co demotywuje do dalszego działania.



Nie zapominajmy, że w przypadku szalejącej inflacji, wzrostu cen energii, żywności, rat kredytowych i czynszów, gromadzenie większych kwot jest bardzo trudne. Oszczędzanie jest zawsze dobre, ale róbmy to z głową i na miarę swoich możliwości. Odkładajmy resztę z zakupów do skarbonki, ustawmy w banku usługę przekazywania na konto oszczędnościowe określonej kwoty (np. złotówki) za każdy dokonany przelew. Kwoty wydają się niewielkie, ale satysfakcja na koniec roku na pewno będzie duża.

Książka na każdy tydzień 2023 roku

W nowym roku w mediach społecznościowych pojawia się wiele wyzwań, które łączą grupy ludzi motywujących się wzajemnie do działania. Jedną z takich opcji jest czytanie jednej książki tygodniowo przez cały rok. Doskonale wiemy, że czytanie książek pobudza nasz mózg do działania, rozwija słownictwo, kreatywność i fantazję. Lista zalet jest długa. Nie róbmy jednak z tego wyścigu i czytania na czas. Podejmowanie takich postanowień jest ryzykowne. Jeśli z jakiś powodów opuścimy jeden tydzień, szansa dalszej kontynuacji wyzwania jest nikła. Pozostanie tylko poczucie porażki i niezadowolenia. A czytanie to przecież czysta przyjemność.

Postanowienie na każdy dzień

Bardziej "ekstremalne przypadki" podejmują 365 wyzwań na 365 dni nowego roku. Nowy dzień, nowa/y ja. Mimo że ambicja jest niezwykle pożądaną cechą, to takie podejście jest raczej skazane na porażkę. Zbyt wiele postanowień sprawia, że po pierwszych niepowodzeniach tracimy entuzjazm i chęć kontynuacji podjętych działań.

Obietnice noworoczne to nieodłączna cześć naszej kultury. Przy tworzeniu postanowień noworocznych pamiętajmy, że czasem mniej znaczy więcej. Lepiej ograniczyć naszą listę do jednego, maksymalnie kilku realnych, określonych w czasie celów i skupić się konkretnie na ich realizacji.