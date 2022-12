Niedziele handlowe w grudniu 2022. Kiedy zrobisz zakupy świąteczne?

Boże Narodzenie 2022

Grudzień to przede wszystkim okres oczekiwania na Boże Narodzenie. Dodatkowo jest to jeszcze gorący okres przedświątecznych zakupów. Zarówno tych prezentowych, jak i spożywczych do przygotowania wszystkich posiłków na święta. Oprócz galopujących cen utrudnieniem jest także zakaz handlu w niedzielę. Sprawdź, które niedziele w grudniu będą handlowe.

Zdjęcie Niedziele handlowe w grudniu 2022. Zobacz, kiedy zrobisz zakupy świąteczne / 123RF/PICSEL