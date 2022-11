Tradycja organizacji jarmarków bożonarodzeniowych w Polsce ma już kilkadziesiąt. Zwyczaj ten został zapoczątkowany w Niemczech i szybko zyskał popularność w całej Europie. W naszym kraju co roku w okresie przedświątecznym na miejskich rynkach możemy podziwiać unikalne rękodzieło i zjeść świąteczne potrawy. Są to doskonałe miejsca na spacer, a także zakupy upominków dla bliskich.



Kraków. Jarmark bożonarodzeniowy od 25 listopada

W 2008 roku "The Times" uznał jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie za najpiękniejszy w Europie. Podobne wyróżnienie nadał mu też "CNN". W tym roku wydarzenie to rozpocznie się 25 listopada i po raz pierwszy potrwa aż do 1 stycznia. Jarmark w Krakowie to najstarszy targ w Polsce organizowany co roku od 25 lat. Na krakowskim rynku postawiono 68 drewnianych budek, w których znajdziemy niepowtarzalne rękodzieło i szeroką ofertę gastronomiczną.

Podczas jarmarku w Krakowie będziemy mogli wziąć udział w przygotowanych atrakcjach. Między innymi konkursie Szopek Krakowskich i Korowodzie Kolędniczym. Odbędzie się również wiele występów i koncertów.

Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku

Świąteczne miasteczko w Gdańsku działa już od 18 listopada i będzie dostępne do 23 grudnia. Znajdziemy tam aż 155 różnych stoisk. W tym roku skosztujemy oferty gastronomicznej aż z 20 krajów. Nowości kulinarne to na przykład: wegański bigos, oscypki w tempurze i brioszki z lodem.

W programie zaplanowano występy i spektakle. Zobaczymy między innymi Świętego Mikołaja, zimowe animacje i świąteczne parady. Gwiazdą jarmarku od lat jest łoś Lucek. Można spotkać go w zakątku przy ulicy Bogusławskiego, gdzie ludzkim głosem opowiada dowcipy.



Zdjęcie Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku / 123RF/PICSEL

Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku niewątpliwie wyróżnia gigantyczny kalendarz w Bramie Adwentowej. Codziennie od 1 do 23 grudnia Żołnierze Garnizonu Gdańskiego odkrywają jedno okienko ze słodką zawartością.

Po raz pierwszy przygotowano tematyczne gadżety. Specjalne pierniki, kawę i kolorowe magnesy dostaniemy w bajkowym domu Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

W tym roku jarmark w Gdańsku został po raz kolejny nominowany w konkursie o tytuł "European Best Christmas Market". W 2019 roku jako jedyny w Polsce zajął w tym plebiscycie 3 miejsce.



Wrocław: Jarmark bożonarodzeniowy aż do sylwestra

We Wrocławiu jarmark bożonarodzeniowy zlokalizowany jest na Placu Solnym i działa od 18 listopada do 31 grudnia. Lokalny targ uważany jest za jeden z najpiękniejszych w Polsce. Warto wybrać się tam z całą rodziną. W Bajkowym Lasku będzie można posłuchać popularnych bajek, a w Świątecznym Wiatraku wziąć udział w warsztatach z malowania bombek.

Z trzypoziomowego domku z tarasem, który stanął na Placu Solnym zobaczymy całą panoramę jarmarku. Ciekawostką jest, że podczas targu i tylko raz w roku na wrocławskim rynku zostaje postawiony Krasnal Prezentuś.

Nie zabraknie też sceny muzycznej, gdzie od 1 grudnia będą odbywały się widowiska i koncerty.

Jarmark w Poznaniu z gadającym łosiem Marcinem

19 listopada świąteczny klimat zawitał też do Poznania. Gwiazdą otwarcia lokalnego jarmarku bożonarodzeniowego była Natalia Kukulska. Do 23 grudnia codziennie od godziny 11:00 będzie można spacerować po Międzynarodowych Targach Poznańskich i robić zakupy na Placu Powszechnej Wystawy Krajowej.



Stałymi atrakcjami są: karuzela wenecka, świąteczna kolejka, mobilny pawilon artystyczno-rozrywkowy, gadający łoś Marcin, Młyńskie Koło, zjazdy pontonowe, domek Świętego Mikołaja i symulator lotu saniami.

Zaplanowane zostały warsztaty dla dzieci, występy artystyczne i koncerty.



Zdjęcie Jarmark bożonarodzeniowy w Poznaniu / 123RF/PICSEL

Lodowisko na jarmarku bożonarodzeniowym w Katowicach

Z kolei na jarmarku bożonarodzeniowym w Katowicach 18 listopada pojawiły się bajkowe domki z animowanymi figurkami, plenerowe kino i baśniowy pociąg. Znajdziemy tam również kilkupiętrową świąteczną piramidę i szopkę. Na katowickim rynku powstało lodowisko, na którym spalimy kalorie po zjedzonych smakołykach.

Na stoiskach po raz pierwszy napijemy się różnych likierów i kogla-mogla. Jarmark w Katowicach zaoferuje nam specjalne, grzane wino BIO. Podczas przejażdżki diabelskim młynem z wysokości aż 33 metrów obejrzymy panoramę rynku i całego miasta.

Na każdy weekend organizatorzy przygotowali tematyczne spotkania. Będą to na przykład: Andrzejki po Śląsku, Parada Mikołajowa i wspólne kolędowanie.

Warszawa: Jarmark bożonarodzeniowy z bałwanem Olafem

Atmosferę świąt w Warszawie znajdziemy w okolicach Barbakanu, gdzie 26 listopada rozpocznie się jarmark bożonarodzeniowy. Świąteczne stragany będą działały do 6 stycznia.

Czekają na nas animacje i bajkowe ozdoby. Oprócz prezentów i smakołyków będzie można także zakupić żywe choinki. Chodzący bałwan Olaf umili czas dzieciom. Powstanie strefa z saniami i Mikołajem, gdzie zrobimy pamiątkowe zdjęcia. Zaplanowano konkursy i pokaz kowalstwa artystycznego.

Jako jedna z muzycznych atrakcji planowany jest występ zespołu ludowego z Ukrainy.

A ty gdzie w tym roku wybierzesz się na jarmark bożonarodzeniowy?

Klaudia Katarzyńska