Organizacja bożonarodzeniowego wyjazdu nie musi być bardzo kosztowna. To również dobra okazja, by nacieszyć się słońcem w środku zimy. Polacy chętnie wybierają europejskie kierunki, jednak sporą popularnością cieszą się też miejsca na Bliskim Wschodzie, w Azji Południowo-Wschodniej, czy w Afryce. Jedno jest pewne: Jakiego kierunku byśmy nie wybrali, będą to święta inne niż wszystkie spędzone do tej pory w Polsce.

Boże Narodzenie u śródziemnomorskiej księżniczki

Śródziemnomorska księżniczka - tak można określić Maltę. To wyspiarskie państwo-miasto, położone ok. 80 km od Włoch, zapewni nam sporą dawkę wrażeń, ale przede wszystkim przyjemną pogodę. Co ważne, coś dla siebie znajdą tu zarówno fani zwiedzania (wyspa zapewnia bogatą ofertę kulturalną, w tym muzea i galerie sztuki), ale też miłośnicy naturalnych kadrów (malownicze plaże idealnie sprawdzą się, by podziwiać zachody, albo i wschody słońca).

Reklama

Choć grudzień oznacza początek zimy na Malcie, to jednak średnie temperatury osiągają tam ok. 18 st. C. Linie lotnicze oferują tanie połączenia z Polski - za lot z Warszawy zapłacimy ok. 200 zł w dwie strony. Nie powinniśmy się też martwić o nocleg - tygodniowy pobyt dla dwóch osób dorosłych w całkiem dobrym hotelu możemy znaleźć w cenie od 1000 do 1500 zł. Choć sama wyspa do najtańszych nie należy, nie jest to też najdroższy kierunek w Europie. Za obiad przyjdzie nam zapłacić ok. 20 euro za osobę.

Najlepszy klimat na święta

Nazywana wyspą wiecznej wiosny, Madera to dobry kierunek, by uciec od grudniowych mrozów w Polsce. Temperatury na wyspie, położonej na Ocenie Atlantyckim, oscylują w tym czasie wokół 18 st. C., choć niekiedy mogą znacznie przekroczyć 20 st. C. To miejsce przede wszystkim dla miłośników przyrody i pięknych krajobrazów. Na uwagę zasługuje też lokalna kuchnia. Tutaj serwuje się jedne z najlepszych ryb i owoców morza, a owocem, który króluje na wyspie jest marakuja. Sami mieszkańcy Madery uważają, że to właśnie w ich małej ojczyźnie panuje najlepszy klimat na świecie.

Ceny zorganizowanych wypoczynków w grudniu zaczynają się od ok. 2500 zł od osoby. Organizując wyjazd samodzielnie za lot z Warszawy zapłacimy od 300 zł w górę. Ceny noclegów dla dwóch osób dorosłych zaczynają się od ok. 2000 zł. Wszystko zależy oczywiście od standardu hotelu i dokładnego terminu pobytu.

Boże Narodzenie w Afryce

Myśląc o Afryce Północnej, warto wziąć pod uwagę Maroko. To królewskie państwo ma do zaoferowania tak wiele, że po tygodniowym pobycie będziemy mieć tylko ochotę na więcej. Egzotyczny Marakesz, klimatyczna Casablanca, czy pustynne Ajt Bin Haddu to tylko nieliczne z atrakcji wartych zobaczenia.

Ceny na miejscu nie różnią się bardzo od tych w Polsce, a w wielu przypadkach są nawet niższe. Linie lotnicze oferują bezpośrednie połączenia - w grudniu za lot w dwie strony do Marakeszu z Warszawy zapłacimy ok. 500 zł. W niższej cenie możemy dostać się z Krakowa do Agadiru - to koszt niespełna 400 zł. Dwie osoby dorosłe za dobry hotel zapłacą ok. 2000 zł za tygodniowy pobyt.

Święta w 30 stopniach Celsjusza

Najlepszy czas na wyjazd do Tajlandii przypada od listopada do lutego, gdy występuje tam pora ciepła i sucha. Wyjeżdżając w grudniu, możemy być niemal pewni pięknej pogody i wysokich temperatur. Te przekraczają nawet 30 st. C. Poza tym Tajlandia to raj dla każdego podróżnika. Znajdziemy tutaj wszystko czego moglibyśmy oczekiwać - od wspaniałego tajskiego jedzenia, przez zabytki i miejsca kultury, po zapierające dech w piersiach widoki.

Samo przemieszczanie się po kraju jest dość łatwe, a baza turystyczna mocno rozwinięta. Co ważne, Tajlandia to niezwykle tani kierunek. Smaczny i obfity obiad zjemy już za kilka złotych. W podobnie niskich cenach znajdziemy nocleg - już za 2000 zł od dwóch osób dorosłych możemy spędzić ten czas w hotelu o wysokim standardzie z pełnym wyżywieniem. Największy wydatek stanowi oczywiście transport. Dobra cena za lot z Warszawy do Bangkoku to ok. 3000 zł. Warto zwrócić też uwagę na wyjazdy zorganizowane, niekiedy biura podróży oferują konkurencyjne ceny.

Wyspy Karaibskie na Boże Narodzenie

A może marzy wam się pobyt w całkowicie rajskim otoczeniu? Tego typu przeżycia zapewnią wczasy na Karaibach. Każdego roku spora liczba turystów z Polski wybiera właśnie ten kierunek. Możliwości jest wiele, a jedną z nich jest Puerto Rico. Słońca na wyspie nie brakuje, temperatury oscylują tam wokół 28 st. C. Grudzień to zresztą dobry czas na odwiedzenie wyspy, jeśli nie lubicie sezonowych upałów. Puerto Rico dysponuje rozbudowaną bazą noclegową - ceny za tygodniowy pobyt w hotelu o wysokim standardzie zaczyna się od ok. 3000 zł dla dwóch osób. Z Warszawy dolecimy m.in. do San Juan - ceny zaczynają się od 4500 zł.

Możliwości na spędzenie przerwy świątecznej w cieplejszym otoczeniu jest wiele. Warto więc oszacować nasz tegoroczny budżet i wybrać odpowiedni dla siebie kierunek.

Adrian Wojtasik