Kiedy odbywa się koncert noworoczny?

Transmisja koncertu noworocznego z Wiednia będzie miała miejsce 1 stycznia 2023 roku. Jednak orkiestra Filharmoników Wiedeńskich wykonuje w tym okresie aż trzy koncerty. Pierwszy z nich, koncert próbny, odbywa się 30 grudnia. Drugi — koncert sylwestrowy — ma miejsce 31 grudnia. Najbardziej znany występ odbywający się w sali koncertowej Wiener Musikverein to koncert noworoczny Filharmoników Wiedeńskich. Każdy z wymienionych występów posiada identyczny repertuar.

Bilety na koncert noworoczny w wykonaniu Filharmoników Wiedeńskich kosztują od 20 euro (najtańszy bilet na koncert próbny w dniu 30 grudnia) do 1200 euro (najdroższe bilety na koncert odbywający się 1 stycznia). Ze względu na popularność koncertu noworocznego wejściówki przyznawane są w drodze losowania.

Koncert noworoczny z Wiednia w 2023 roku poprowadzi austriacki dyrygent Franz Welser-Möst.

Koncert noworoczny 2023: Gdzie obejrzeć i o której godzinie?

Transmisja telewizyjna koncertu noworocznego Filharmoników Wiedeńskich odbędzie się 1 stycznia 2023 roku. Obejrzeć "na żywo" galę z Wiednia będzie można o godzinie 11:15 na antenie TVP Kultura. W telewizyjnej "Dwójce" godzinę później — o 12:15, nadawana będzie, retransmisja gali.

Koncert w Złotej Sali Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego trwa około dwóch godzin. Jest to jedno z najbardziej znanych na świecie tego typu wydarzeń, które jest transmitowane mnóstwo europejskich stacji telewizyjnych, jak i rozgłośni radiowych.

Historia koncertu noworocznego z Wiednia

Pierwszy koncert noworoczny Filharmoników Wiedeńskich odbył się w 1939 roku z inicjatywy Josepha Goebbelsa. Ówczesny minister propagandy i oświecenia publicznego III Rzeszy miał w planach przekształcenie Wiednia w miasto kultury i muzyki. Ważnym elementem jego planu był właśnie koncert noworoczny w filharmonii w stolicy przejętej przez nazistów Austrii.

Pokazowy występ odbył się 31 grudnia 1939 roku. Od 1941 roku koncert noworoczny w Wiedniu odbywa się tradycyjnie w Nowy Rok. Większość utworów wykonywanych przez Filharmoników Wiedeńskich to kompozycje dynastii Straussów — Johanna, Johanna II, Józefa oraz Eduarda. Do stałych elementów programu koncertu noworocznego z Wiednia zalicza się walc "Nad pięknym modry Dunajem" Johanna Straussa II, który jest wykonywany niezmiennie od 1945 roku, a także "Marsz Radetzkiego" skomponowany przez Johanna Straussa, który wszedł do programu rok później — w 1946.

Transmisje w polskiej telewizji publicznej przez wiele lat komentował zmarły w 2016 roku popularyzator muzyki poważnej — Bogusław Kaczyński.

