Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a synoptycy udostępniają pierwsze prognozy. Chociaż w tych trudno dopatrywać się obfitych opadów śniegu i bardzo niskich temperatur oraz silnych mrozów, tegoroczne święta mogą być białe pod pewnymi warunkami. Oto aktualna pogoda na Boże Narodzenie 2022.

Pogoda na Boże Narodzenie 2022: Świeta będą białe?

W perspektywie białych świąt Bożego Narodzenia ważny jest poprzedzający je tydzień. Dobra informacja jest taka, że według meteorologów ten może obfitować w opady śniegu. Na 51. tydzień roku przewidywane są najbardziej obfite opady w przeważającej części kraju. Czy święte będą białe?

Wiele zależy od regionu, niemniej jednak dane sugerują spadki temperatur do -7°C. Jeżeli te się potwierdzą można przypuszczać, że pogoda na Boże Narodzenie 2022 pozytywnie zaskoczy, bo panujący mróz sprawi, że warstwa śniegu zostanie do świąt. Dlatego wstępne prognozy, choć ostrożne, mówią o tym, że te święta będą białe.

Pogoda na Boże Narodzenie 2022: Wigilia

Jeżeli prognozy się sprawdzą, w przeważającej części kraju Wigilii będzie towarzyszył śnieżny krajobraz. Z map meteorologicznych wynika, że w ciągu dnia czeka nas dodatnia temperatura do 3°C. Z kolei wieczór i noc to niewielki spadek temperatury, która będzie wahać się w okolicach 0°C.

Pogoda na Boże Narodzenie 2022 to zapowiedź pochmurnej Wigilii. Wstępne prognozy zakładają niemal całkowite zachmurzenie. To niestety oznacza prawie niemożliwe wyczekiwanie na niebie "pierwszej gwiazdki". Nie należy spodziewać się opadów, a wiatr w Wigilię powieje z maksymalną prędkością do 22 km/h.

Pogoda na Boże Narodzenie 2022: 25 grudnia

Pierwszy dzień świąt to niemal kopia dnia Wigilii. Pogoda na 25 grudnia to również maksymalnie 3°C w dzień oraz około -1°C w nocy. Pierwszy dzień świąt zapowiada się równie pochmurnie.

Prognozy nie zapowiadają opadów śniegu na 25 grudnia. Trzeba więc liczyć na to, że utrzyma się śnieg z opadów z tygodnia poprzedzającego święta. Na zimową aurę mogą liczyć, jak zwykle, przede wszystkim mieszkańcy górskich terenów.

Pogoda na Boże Narodzenie 2022: 26 grudnia

Drugi dzień świąt to mały spadek temperatury. Niestety 26 grudnia nie przyniesie za wiele słońca. Uczucie mrozu może potęgować silniej wiejący wiatr, który w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w ciągu dnia osiągnie prędkość od 20 do 41 km/h.

26 grudnia to kolejny dzień bez opadów śniegu. Na świeżą "dostawę" białego puchu trzeba będzie poczekać do końca roku. Według prognoz sylwester oraz 1 stycznia 2023 to dni z opadami śniegu.

