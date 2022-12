Spis treści: 01 Co i jak jeść, aby nie przytyć w święta?

02 Zdrowe nawyki przy bożonarodzeniowym stole

03 Świąteczne potrawy w zdrowym wydaniu

04 Kiedy najlepiej zjeść kolację wigilijną?

05 Ile można przytyć w trakcie świąt? Boże Narodzenie 2022 Kiedy trzeba iść do kościoła w Święta Bożego Narodzenia?

Co i jak jeść, aby nie przytyć w święta?

Aby nie przytyć w święta, wystarczy zastosować się do kilku wskazówek, które sprzyjają zachowaniu umiaru w jedzeniu. Przede wszystkim nakładaj na swój talerz małe porcje różnych potraw, np. symboliczną łyżkę każdej z nich. Święta trwają kilka dni, w trakcie których zdążysz nawet kilkukrotnie spróbować wszystkich ulubionych dań. Jedz powoli, delektując się każdym kęsem, a w międzyczasie pij dużo wody, zielonej herbaty lub niesłodzonego wigilijnego kompotu - płyny pomagają w trawieniu, a ponadto wypełniają żołądek, dając poczucie sytości.



Na początku najlepiej spożywać dania bogate w białko i ubogie w tłuszcz, które sprawiają, że szybciej poczujesz się najedzony. Dopiero wtedy można skosztować deserów, lecz lepiej wybrać domowe ciasta, a zrezygnować z czekolady i przetworzonych słodyczy ze sklepu.

Zdrowe nawyki przy bożonarodzeniowym stole

W czasie spotkań przy świątecznym stole zwracaj uwagę na sygnały płynące z twojego ciała. Jeśli zauważysz u siebie uczucie pełności, zgagę lub wzdęcia, nie ignoruj tych dolegliwości. Takie objawy świadczą o przejedzeniu, które prowadzi nie tyle do tycia, co do pogorszenia samopoczucia oraz może przyczynić się do problemów zdrowotnych.



Gdy poczujesz się gorzej, spokojnie wstań od stołu i wyjdź na rodzinny spacer lub oderwij się od świątecznego ucztowania w inny sposób, np. grą w planszówki, układaniem puzzli czy filmowym seansem.



Bardzo ważne jest to, aby nie jeść na siłę, tylko po to, żeby się nie zmarnowało. Nawet jeśli wraz z rodziną przygotowaliście nadmiar jedzenia, jest wiele sposobów na to, żeby zagospodarować żywność: można ją zamrozić, rozdać krewnym lub przekazać potrzebującym.

Świąteczne potrawy w zdrowym wydaniu

Przygotowując świąteczne potrawy, spróbuj zmodyfikować przepisy w taki sposób, aby tradycyjne dania były zdrowsze. Przyrządź barszcz z naturalnych składników i na własnym zakwasie, a robiąc ciasto na pierogi zamień mąkę pszenną na razową.



Zrezygnuj też ze smażenia ryby na patelni - lepiej ją upiec, dzięki czemu będzie równie smaczna, a zarazem delikatniejsza dla żołądka. Warto przygotować dania na bazie kiszonej kapusty, która korzystnie wpływa na stan mikroflory jelit. Piekąc ciasta, zastąp cukier zdrowymi słodzikami, takimi jak ksylitol lub erytrytol, a do sałatek zamiast majonezu dodawaj bogaty w zdrowe tłuszcze olej lniany. Obecnie bez problemu znajdziesz wiele przepisów na bożonarodzeniowe specjały w wersji light.

Kiedy najlepiej zjeść kolację wigilijną?

Dobrym pomysłem jest rozpoczęcie kolacji wigilijnej w miarę wcześnie i nie przeciąganie jej do późnych godzin nocnych. Organizm musi mieć czas na spokojne strawienie spożytych dań przed snem, w czym warto mu pomóc, kończąc dzień wypiciem miętowego naparu, który stymuluje pracę układu pokarmowego.



Jeśli po kolacji czujesz ciężar w żołądku i ciepła herbata nie pomaga się z nim uporać, zjedz jogurt naturalny z siemieniem lnianym. Ze względu na wysoką zawartość błonnika mielone nasiona lnu stymulują perystaltykę jelit i ułatwiają wypróżnianie. W święta możesz odpuścić sobie liczenie kalorii, lecz nie rezygnuj z dbania o zdrowie i samopoczucie.

Ile można przytyć w trakcie świąt?

To, ile można przytyć w trakcie świąt, zależy od tego, co będziemy jeść, w jakich ilościach oraz jak długo. Wiele osób staje na wadze po trzech dniach świętowania i z przerażeniem stwierdza, że masa ich ciał zwiększyła się o 3-4 kg. Zazwyczaj w reakcji na taki stan rzeczy włączana jest restrykcyjna dieta. Głodówki i detoksy to bardzo zły pomysł, ponieważ mogą przysporzyć problemów zdrowotnych oraz popsuć relację z jedzeniem.

Nie warto podejmować nieracjonalnych decyzji żywieniowych, ponieważ nawet bez wprowadzania deficytu kalorycznego, waga z pewnością unormuje się w ciągu kilku dni po świętach. Nikt nie zwiększa masy ciała o kilka kilogramów tkanki tłuszczowej w trzy dni. Na dodatkowe kilogramy składa się przede wszystkim woda powstała w wyniku trawienia i procesów metabolicznych, zwiększone zapasy glikogenu wątrobowego i mięśniowego oraz niestrawione resztki jedzenia w przewodzie pokarmowym.



Jeśli od razu po świętach wrócisz do rozsądnych porcji jedzenia oraz systematycznego ruchu, w krótkim czasie twoja waga wróci do wartości wyjściowej.