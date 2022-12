Spis treści: 01 5 gier i zabawy na sylwestra dla dzieci

5 sylwestrowych gier i zabaw dla dorosłych

Wróżby sylwestrowe, czyli świece i bąbelki

5 gier i zabawy na sylwestra dla dzieci

Taniec z balonami

Stworzenie animacji dla dzieci, szczególnie w długą, sylwestrową noc, nie jest najłatwiejszym zadaniem. Jednak nic nie działa lepiej niż ruch. Jednym ze sposobów na zabawę ruchową dla dzieci jest taniec z balonami. Każdy mały uczestnik imprezy dostaje swój balon (idealnie, by były w różnych kolorach), a następnie włączamy muzykę. Każde dziecko we własnym zakresie może zdecydować, jak ma wyglądać jego taniec z balonem. Cel jest jeden — utrzymać go w powietrzu. Odpada dziecko, którego balon dotknie ziemi.

Kosze marzeń

Bardzo przyjemna zabawa, która może również pomóc rodzicom w odgadnięciu marzeń swoich pociech. Należy przygotować trzy kosze, trzy kartki i sporą liczbę piłeczek lub zgniecionych papierków. Dziecko na każdej kartce spisuje osobne marzenie, które chciałoby spełnić w nadchodzącym roku. Następnie rodzic wkłada kartki do koszy, a dziecko rzuca piłeczkami/papierkami do środka (nie wiedząc, w którym koszu znajduje się dane marzenie). Pojemnik, w którym znajdzie się najwięcej piłeczek, a właściwie życzenie znajdujące się w nim, będzie miało największe szanse na spełnienie w nadchodzącym roku.

Zdjęcie Twister to świetna rozrywka dla małych i dużych / oksun70 / East News

Twister

Kolejna zabawa ruchowa, która jednak nie wymaga aż tak dużej przestrzeni, jak taniec z balonami. Kultowa mata z kolorowymi plamami pozwoli nie tylko na rozruszanie dzieci, ale także zapewnienie odpowiedniej dawki śmiechu na całą resztę sylwestrowej nocy.

Gorące poduszki

Tę zabawę można bardzo często spotkać na weselach, jednak może być wykorzystana nawet na imprezie sylwestrowej dla dzieci. Dla najmłodszych uczestników bezpieczniejszym rozwiązaniem będą poduszki niż krzesła. Najważniejsza zasada — musi ich być o jedną mniej niż uczestników. Następnie gracze stają w kółku i poruszają się w jednym kierunku w rytm muzyki. Gdy piosenka zostanie zatrzymana, każdy musi zdobyć swoją poduszkę. Dziecko, któremu to się nie uda, odpada z gry, a w kolejnym etapie odejmujemy jedną poduszkę.

Bal przebierańców

Najprostsza, ale również jedna z najlepszych zabaw sylwestrowych. Dzieci uwielbiają się przebierać, w szczególności za postaci ze swoich ulubionych bajek. Ponadto można określić zakres tematyczny strojów, a następnie dopasować do niego animacje na cały wieczór. Taki pomysł zagwarantuje świetny humor dzieciom na długo przed rozpoczęciem imprezy, bo już przy projektowaniu i przygotowywaniu swojego przebrania.

5 sylwestrowych gier i zabaw dla dorosłych

Cenzura

Pierwsza zabawa sylwestrowa może kojarzyć się z czasami słusznie minionymi. Na czym polega ta gra? Jedna osoba wychodzi z pomieszczenia, a pozostali spisują na kartce swoje opinie na jej temat. Po powrocie, prowadzący zabawę czyta zapisane refleksje, a aktualny bohater musi przypasować pogląd do osoby, która go wygłosiła. W przypadku odgadnięcia, następna do wyjścia jest osoba, której opinia została zdemaskowana. Jeśli zgadujący nie trafi trzy razy z rzędu, musi oddać ustalony wcześniej fant, a do gry wychodzi kolejny uczestnik. Fanty mogą być różnorodne, a w przypadku wersji dla dorosłych mogą to być nawet ubrania. Warto jednak pamiętać, że można je również wykupić, np. wykonując zadanie (zaśpiewanie piosenki czy zwierzenie się z sekretu).

Dixit

A czemu nie planszówka? Dixit to jedna z najbardziej kreatywnych gier planszowych, w którą może jednocześnie grać nawet osiem osób. W szampańskich nastrojach zabawa w skojarzenia może być naprawdę ciekawa i zaskakująca. Jednorazowa rozgrywkach trwa około 30 minut, jednak ostateczna jej długość zależy od ilości uczestników oraz ich kreatywności.

Kalambury

Odgadywanie haseł w gronie znajomych to gwarantowana świetna zabawa. Można je spisać przed imprezą, w trakcie lub skorzystać z generatora haseł. Dodatkowo możliwe jest zawężenie haseł tylko do tych sylwestrowych czy też takich, które miały miejsce w minionym roku. Wariantów kalambur jest wiele, a nic nie szkodzi na przeszkodzie, byście w trakcie imprezy sylwestrowej wymyślili swoją własną, która będzie wam najbardziej odpowiadać.

Zdjęcie Piwny ping pong to bardzo popularna gra imprezowa / vladimir12470/easyfotostock / East News

Beer pong

Zabawa z bąbelkami? Czemu nie! Do piwnego ping-ponga potrzebny jest stół, piłeczka, sporo kubeczków (jeśli zależy wam na wersji filmowej — powinny być czerwone), a także alkohol. W klasycznej wersji jest to piwo, ale jeśli chcecie zagrać bardziej hardcorowo, można skorzystać z wódki czy whisky. Do kubeczków wlewamy odpowiednią ilość trunku, a po przeciwnej stronie stołu stają dwie drużyny. Liczba graczy może być różna, jednak najważniejsze jest, by w każdym teamie było ich po równo. Pierwszy gracz rzuca piłeczką w taki sposób, by wpadła do kubka zawodnika drużyny przeciwnej. Jeśli mu się uda, przeciwnik musi wypić jego zawartość, jeśli nie piłeczka przechodzi do gracza drużyny przeciwnej i musi on trafić do kubeczka oponenta. Gra toczy się do braku sił jednej z drużyn (pamiętajcie o napełnianiu opróżnionych naczyń!).

Gra w butelkę

Najprostsze rozwiązania zawsze są najlepsze. Butelka to zabawa, do której nie trzeba się przygotowywać, bo w każdym domu w trakcie imprezy sylwestrowej znajdzie się przedmiot, jakim jest pusta flaszka. Uczestnicy siadają w kółku, a jednak osoba kręci butelką. Na kogo wskaże jej szyjka, ten musi wykonać ustalone wcześniej zadanie. Może to być pocałunek osoby, która kręciła butelką, wypicie kolejki lub jeszcze inna rzecz, którą ustalicie przed rozpoczęciem zabawy.

Wróżby sylwestrowe, czyli świece i bąbelki

Wróżb i przesądów w polskiej tradycji znajduje się bardzo wiele. Praktycznie na każdą okazję znajdziemy gusła, które według przekazów mają przynieść szczęście. Nie inaczej jest w sylwestrową noc. Najczęściej wymieniane to wróżenie ze świec oraz z bąbelków szampana.

W pierwszym przypadku należy przygotować 12 identycznych świec. Rozstawić je w okręgu, zapalić, a także ustalić, która jest jego początkiem, czyli styczniem. Następnie osoba wróżąca musi przeskakiwać nad świecami, a reszta osób obserwować ich zachowanie. W tej wróżbie możliwe są trzy możliwości:

świeca pozostanie na swoim miejscu, a jej płomień nie zgaśnie — miesiąc będzie udany.

świeca przewróci się, ale nie zgaśnie (lub odwrotnie) — miesiąc będzie neutralny,

świeca przewróci się i zgaśnie — miesiąc będzie nieudany.

Zdjęcie Analiza bąbelków szampana to jedna z popularnych wróżb sylwestrowych / 123RF/PICSEL

Wróżba z bąbelkami szampana musi być wykonana o odpowiedniej porze, a dokładniej o północy. Wtedy, po nalaniu trunku do kieliszka, należy obserwować ułożenie bąbelków. Najlepszą prognozą są drobne i równe bąbelki, które symbolizują zdrowie, a także równowagę i stabilność w życiu rodzinnym. Zwiastunem zmian, wypadków czy romansów są chaotyczne, nieregularne i duże bąbelki w kieliszku. Ostatnią możliwością są krzyżujące się łańcuszki bąbelków — oznacza to problemy finansowe oraz zdrowotne.

