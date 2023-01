Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich odbywa się od 84 lat. W czasie corocznego występu w Złotej Sali Musikverein można usłyszeć kompozycje rodziny Straussów w tradycyjnych i nowoczesnych aranżacjach. Towarzyszą im występy najlepszych tancerzy z Opery Wiedeńskiej. Gdzie oglądać koncert noworoczny?



Gdzie oglądać koncert noworoczny? Zapowiedź

Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich transmitowany jest do ponad 90 krajów. Zainteresowanie bodaj najważniejszym muzycznym wydarzeniem roku śledzi co roku wielomilionowa publiczność. By móc oglądać koncert noworoczny na żywo, trzeba mieć sporo gotówki oraz jeszcze więcej szczęścia.

Ogromne zainteresowanie zmusza organizatorów do losowania biletów. Wstęp na koncert noworoczny kosztuje od 35 do 1090 euro. Koncert trwa około dwóch godzin. Pomimo że rozpoczyna się w południe, wszystkich szczęśliwców obowiązuje strój wieczorowy.