Adwent i zakaz hucznych zabaw. Co dziś mówi Kościół?

Boże Narodzenie 2022

W niedzielę rozpoczyna się szczególny okres dla katolików - adwent. To czas przygotowania do uroczystość Bożego Narodzenia. Od kilkunastu lat w Kościele nie obowiązuje zakaz urządzania hucznych zabaw, akcentowany jest natomiast aspekt radosnego oczekiwania. Adwent to również początek zarówno nowego roku liturgicznego, jak i duszpasterskiego.

Zdjęcie Adwent to czas, w którym katolicy regularnie uczęszczają na msze do kościoła. Zdj. ilustracyjne / Bartlomiej Magierowski / 123RF/PICSEL