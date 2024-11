- Wrogowie, w tym Ameryka i reżim Izrael a, powinni wiedzieć, że bez wątpienia otrzymają miażdżącą odpowiedź za to, co robią przeciwko Iranowi i frontowi oporu - powiedział tuż przed rocznicą zajęcia ambasady USA w Teheranie w 1979 roku przez studentów wkrótce po rewolucji islamskiej, która obaliła wspieranego przez USA szacha.

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Ataki Izraela na obiekty w Iranie

Jak zauważyła agencja AP, Ali Chamenei zapowiedział odwet w momencie, gdy irańscy urzędnicy coraz częściej grożą przeprowadzeniem kolejnego uderzenia na Izrael po ataku, do którego doszło 26 października. Był on wymierzony m.in. w irańskie bazy wojskowe. Zginęło w nim co najmniej pięć osób.