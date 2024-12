Gazeta pisze o "nowej erze" na Bliskim Wschodzie po upadku reżimu Baszara al-Asada w Syrii , co jest postrzegane jako zwycięstwo Turcji i osłabienie Iranu.

"Nikt nie może całkowicie wygrać wojen na Bliskim Wschodzie. Teza, że zwycięska w Syrii Turcja przejmie całą władze w kraju, jest nie do obronienia. Będzie to wymagało porozumienia z Iranem lub Rosją" - uważa Trita Parsi, analityk think tanku Quincy Institute, cytowany przez "El Mundo".