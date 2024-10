Konflikt na Bliskim Wschodzie. Netanjahu odrzucił propozycję zawieszenia broni

Według Tel Awiwu celem nalotu był podziemny skład broni, należący do wspieranego przez Iran ugrupowania. Z relacji świadków wynika, że w stolicy Libanu doszło do co najmniej dwóch eksplozji, a następnie nad miastem zaczęły unosić się kłęby dymu. Wcześniej premier Binjamin Netanjahu odrzucił propozycję zawieszenia broni w regionie.