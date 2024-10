Izraelskie media, w tym publiczne, podały w czwartek po południu, że w ataku na Strefę Gazy zginął lider Hamasu. Jahja Sinwar miał zostać rozpoznany na zdjęciu jednego z zabitych bojowników. Jak ponadto przekazał "The Times of Israel", wysoki rangą, anonimowy przedstawiciel rządu w Tel Awiwie przekazał, że nieżyjący mężczyzna to "z dużą pewnością" właśnie Sinwar.