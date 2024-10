Iran zawiesza loty do Europy. Nie poleci ani jeden samolot

Władze w Teheranie zawiesiły wszystkie loty krajowych przewoźników do Europy - poinformował we wtorek emigracyjny, opozycyjny portal Iran International. To pokłosie nowych sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Iran. Powodem jest oskarżenie o dostarczanie Rosji rakiet wykorzystywanych w wojnie przeciwko Ukrainie.