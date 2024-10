Hezbollah obrał za cel rezydencję Binjamina Netanjahu. Ujawniono skalę zniszczeń

Eksplozja spowodowała, że pękło szkło w oknie sypialni Binjamina Netanjahu, a najpewniej dzięki specjalnym wzmocnieniom i innym zabezpieczeniom, wnętrze pomieszczenia pozostało nietknięte. "The Times of Israel" podaje tymczasem, że odłamki szkła miały spaść na podwórze i do znajdującego się w pobliżu basenu.