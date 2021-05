Prezydentowi Andrzejowi Dudzie ufa 44 proc. badanych, Szymonowi Hołowni 42 proc., a premierowi Mateuszowi Morawieckiemu 39 proc. - wynika z najnowszego, majowego sondażu CBOS. Najwięcej badanych nie ufa z kolei Januszowi Korwinowi-Mikkemu i Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda / Wojciech Strozyk/REPORTER / Reporter

Prezydentowi Andrzejowi Dudzie ufa 44 proc. badanych, nie ufa 39 proc., 13 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 4 proc.

Na drugim miejscu w rankingu zaufania znalazł się lider partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Ufa mu 42 proc. badanych, nie ufa 24 proc., natomiast 21 proc. deklaruje wobec Hołowni obojętność. 7 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć", a nie zna go 5 proc.



Ostatnie miejsce na podium w rankingu zaufania przypadło premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, któremu ufa 39 proc. badanych. Szefowi rządu nie ufa 42 proc., obojętność deklaruje 14 proc., odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 4 proc. badanych. 1 proc. badanych deklaruje, że nie zna tego polityka.



Nie ufa im ponad połowa Polaków

Szefowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 29 proc. badanych, nie ufa 54 proc., 12 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 5 proc.. Kaczyńskiego nie zna natomiast 1 proc. badanych. Prezes PiS znalazł się na drugim miejscu w rankingu braku zaufania do polityków. Pierwsze miejsce należy dla Janusza Korwina-Mikkego.



Posłowi Konfederacji, liderowi KORWiN ufa 12 proc. badanych, nie ufa 57 proc.. Obojętność wyraziło 18 proc., a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7 proc., natomiast nie zna go 6 proc.

Przebadano ponad tysiąc osób

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 16 maja 2021 roku na próbie liczącej 1163 osoby (w tym: 54,8 proc. metodą CAPI, 30,0 proc. - CATI i 15,2 proc. - CAWI). (