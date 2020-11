Poparcie dla partii rządzącej wyraźnie spada. Partie opozycyjne utrzymują swój stan posiadania poza Konfederacją, która ląduje pod progiem wyborczym - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Ruch Szymona Hołowni Polska 2050 notuje kilkuprocentowy wzrost poparcia.

"Według najnowszego sondażu IBRiS dla 'Rzeczpospolitej' poparcie dla partii rządzącej wyraźnie spada. Partie opozycyjne utrzymują swój stan posiadania poza Konfederacją, która ląduje pod progiem wyborczym. Z wyniku może się cieszyć ruch Szymona Hołowni Polska 2050 notujący kilkuprocentowy wzrost poparcia" - czytamy.

Jak wynika z sondażu na PiS/Zjednoczoną Prawicę głos oddałoby 28 proc. respondentów, na KO - 23,1 proc., PSL/Kukiz'15 uzyskałoby 2,8 proc., Lewica - 6,2 proc., Konfederacja - 4,4 proc., Polska 2050 - 14,9 proc. "Trudno powiedzieć" - wskazało 20,6 proc.

Na pytanie, czy poszedłby Pan/Pani na wybory, gdyby odbywały się w najbliższa niedzielę, 45,4 proc. odpowiedziało "tak", 49,8 proc. - odparło "nie", a 4,8 proc. - "nie wiem".

"Pozycja Kaczyńskiego nigdy jeszcze nie była tak słaba"

"Rz" zauważa, że w stosunku do pomiaru wrześniowego PiS traci 8 pkt. (wtedy w okresie konfliktów wewnętrznych w ZP zbadano poparcie bez Porozumienia i Solidarnej Polski), a w stosunku do końca maja - spadek wynosi 12 pkt.

Sondaż pokazuje także spadek przewidywanej frekwencji wyborczej i wzrost liczby wyborców niezdecydowanych.

"Co piąty wyborca głosujący na PiS w 2019 r. deklaruje, że nie wybrałby się teraz na wybory, z pozostałych co piąty mówi, że nie wie, na kogo by zagłosował" - mówi cytowany przez "Rz" Marcin Duma, szef IBRiS. Jego zdaniem przyczyny spadku poparcia to obecny kurs polityczny i protesty, ale także zarządzanie pandemią. Kluczowe jest, jaka będzie odpowiedź PiS.

Jak pisze "Rz", w sprawie protestów spowodowanych werdyktem TK PiS nie ma jednolitej strategii.

"Otoczenie premiera Morawieckiego próbuje przejąć inicjatywę, ale to się raczej nie udaje. A pozycja prezesa Jarosława Kaczyńskiego nigdy jeszcze nie była tak słaba, nawet wśród jego wyborców" - czytamy.

Szanse na odrobienie strat

Dziennik pyta, czy PiS ma więc szansę odrobić starty.

"Po tzw. czarnym proteście PiS wróciło z 28 proc. na 43 proc. Odbudowywało się przez trzy lata. Mamy teraz ten sam moment cyklu politycznego: trzy lata do wyborów" - zauważa szef IBRiS.

Badanie IBRiS wykonano dla "Rzeczpospolitej" 30 i 31 października br. metodą CATI na 1100-osobowej grupie respondentów.