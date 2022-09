Zwabili 19-latkę, a później się nad nią znęcali. Dwie kobiety w areszcie

Zwabili do mieszkania, poniżali i znęcali się. Po przejściu gehenny 19-latka usłyszała od oprawców, że jeżeli zgłosi policji to, co się stało, to "ją zabiją". Mimo to poszła na jeden z komisariatów w Gdyni. Dwóm kobietom i ich wspólnikowi grozi więzienie.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL