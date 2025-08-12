Złodziej udawał gwiazdę telewizji. Wkrótce usłyszy zarzuty

34-letni mężczyzna ukradł wartą prawie dwa tysiące złotych torebkę. Gdy został schwytany, tłumaczył, że pracuje w telewizji, a cała sytuacja ma być jedynie społecznym eksperymentem. Policja nie dała wiary "gwieździe ekranu".

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w jednej z restauracji przy ul. Stągiewnej w Gdańsku. Pochodzący z Tczewa 34-latek miał wejść do lokalu, a następnie zdjąć z krzesła powieszoną na nim kosztowną torebkę.

Złodziej miał pecha - właścicielka szybko zauważyła zgubę i ruszyła w pogoń za mężczyzną. Gdy wybiegła z lokalu, zaczęła krzyczeć, co skłoniło przechodniów do reakcji i pomocy.

    Gdańsk. "Gwiazda telewizji" próbowała ukraść torebkę

    Świadkom zdarzenia udało się zatrzymać mężczyznę, który postanowił ratować swoją skórę, przedstawiając poszkodowanej kuriozalne tłumaczenia. Wskazywał, że pracuje w telewizji, a cała sytuacja miała zostać zainscenizowana.

    Próbował wmówić jej, że incydent to tak naprawdę eksperyment społeczny, mający na celu sprawdzenie reakcji przypadkowych osób. Policja nie dała wiary jego wyjaśnieniom. 34-latek trafił do aresztu, a skradziony przedmiot z powrotem w ręce właścicielki.

    We wtorek 34-latek ma usłyszeć zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej. Jeśli sąd nie ulegnie jego "telewizyjnemu urokowi", mężczyźnie grozić może kara pozbawienia wolności do ośmiu lat.

