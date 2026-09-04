Zderzenie pociągu z tirem w Gdańsku. Opublikowano nagranie

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Opublikowano nagranie przedstawiające moment zderzenia pociągu z tirem, do którego doszło w czwartek w Gdańsku. W zdarzeniu cudem nikt nie został poszkodowany. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak określił zachowanie kierowcy samochodu ciężarowego "skrajną bezmyślnością".

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Zderzenie pociągu pasażerskiego z pomarańczowym tirem na przejeździe kolejowym w Gdańsku; obok strażacy.
W Gdańsku doszło do zderzenia pociągu osobowego z tiremFacebook: KM PSP Gdańskmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Nagranie udokumentowało moment zderzenia pociągu z tirem w Gdańsku i wskazano, że nikt nie został ranny.
  • Według ustaleń policji kierowca tira zignorował sygnalizację świetlną i wjechał na przejazd kolejowy mimo zakazu.
  • Zdarzenie spowodowało paraliż transportowy na linii kolejowej Tczew–Gdańsk, a zachowanie kierowcy skrytykował wiceminister infrastruktury.
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W mediach społecznościowych opublikowano nagranie, przedstawiające moment, w którym dochodzi do zderzenia pociągu z tirem. Widać na nim jak kierowca samochodu ciężarowego lekceważy czerwone światła i wjeżdża na przejazd kolejowy.

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Gdy rogatki zaczęły się opuszczać, mężczyzna zatrzymuje samochód na środku przejazdu, a następnie zamiast wyłamać rogatki i zjechać z przejazdu, próbuje wycofać tira. Po chwili ponownie zatrzymuje się i widząc nadjeżdżający pociąg, próbuje szybko pojechać do przodu, by zjechać z przejazdu. Nie zdąża jednak i jadący z dużą prędkością pociąg uderzya w naczepę tira.

Groźny wypadek w Gdańsku. Pociąg zderzył się z tirem

Do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 13:25 na przejeździe kolejowym przy ul. Niegowskiej w Gdańsku. Pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra zderzył się z samochodem ciężarowym, który mimo zakazu wjechał na przejazd.

Według ustaleń policji kierowcą tira, był 42-letni obywatel Bośni i Hercegowiny. W momencie zdarzenia był on trzeźwy, podobnie jak maszynista kierujący pociągiem. W wyniku zderzenia nikt nie odniósł obrażeń, jednak doprowadził do paraliżu transportowego na linii kolejowej łączącej Tczew z Gdańskiem.

Zachowanie kierowcy tira skrytykował wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. "Kolejny z prawem jazdy za czapkę gruszek. Kierowca TIRa zlekceważył sygnalizację informującą o zbliżeniu się pociągu i spanikował zatrzymując się przed rogatką na przejeździe kolejowym. Brak słów na skrajną bezmyślność w tym przypadku" - stwierdził.

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