Zaginiony 17-latek znaleziony martwy w Bałtyku

Zaginionego 17-latka znaleziono martwego w niedzielę ok. godz. 10.30. - Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na wysokości plaży Hel-Bór świadkowie zauważyli dryfujące ciało młodego mężczyzny. Okazało się, że to zaginiony Szymon - podała Komenda Powiatowa Policji w Pucku. Rodzina chłopca została objęta opieką psychologiczną. Wstępnie wykluczono, aby ktoś się przyczynił do śmierci nastolatka.

Zdjęcie Finał poszukiwań 17-letniego Szymona. Świadkowie znaleźli jego ciało w Bałtyku / KPP Puck / materiały prasowe