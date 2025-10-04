Zaginięcie pływaka Formozy. Akcja ratunkowa w Zatoce Gdańskiej

Kluska przekazał, że w sobotę po południu ratownicy SAR otrzymali zgłoszenie o zaginionym pływaku, który brał udział w organizowanym po raz pierwszy w historii Memoriale Pływackim Jednostki Wojskowej Formoza odbywającym się na Zatoce Gdańskiej.

Zaginięcie pływaka Formozy. Akcja ratunkowa z udziałem śmigłowca marynarki

Podał, że do akcji poszukiwawczej na powierzchni wody został skierowany śmigłowiec Marynarki Wojennej, statek ratowniczy "Sztorm" oraz Brzegowe Stacje Ratownicze we Władysławowie i Świdnie. - Po około półgodzinie poszukiwań, około godz. 15, udało się odnaleźć dorosłą osobę żywą na brzegu - relacjonował.

Dodał, że uczestnik zawodów nie zgłaszał potrzeby interwencji medycznej. - Ze względu na panujące warunki na morzu - wysokie falowanie, silny wiatr i niską temperaturę - osoba ta była bezpośrednio zagrożona - powiedział.

Zaznaczył, że dzięki temu, iż organizator wydarzenia zaopatrzył uczestników w żółte czepki, ratownikom szybko udało się odnaleźć zaginionego.

Zatoka Gdańska. Akcja ratunkowa podczas regat

Jak przekazał dyrektor SAR, nie była to jedyna akcja ratunkowa przeprowadzona w sobotę w Zatoce Gdańskiej. Wcześniej, podczas regat doszło do nagłej zmiany warunków pogodowych. - Silny wiatr złamał w jednej jednostce maszt, a drugą przewrócił - wyjaśnił.

Dodał, że do akcji skierowana została jednostka ratownicza "Sztorm" stacjonująca w Helu. Następnie inspektorzy Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego wysłali dodatkową jednostkę "Wiatr". - Udzieliliśmy pomocy dwóm jachtom. Cztery jachty były zagrożone, ale w tej chwili są już bezpieczne - powiedział.

- Czterem osobom, które były na jednostce ze złamanym masztem, oraz czterem osobom wydobytym z wody została udzielona pomoc. Nie było osób rannych - zaznaczył.

Wyjaśnił, że ratownicy otrzymali wiele zgłoszeń o innych osobach potrzebujących pomocy, m.in. o zaginionym 15-latku, który szczęśliwie odnalazł się w porcie w Pucku.

Memoriał Pływacki Jednostki Wojskowej Formoza. 50. rocznica utworzenia jednostki

Jak podali organizatorzy, Memoriał Pływacki Jednostki Wojskowej Formoza miał wymiar symboliczny. Jednostka Wojskowa Formoza i Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjno-Sportowe Formoza chcieli w ten sposób uczcić 50. rocznicę utworzenia jednostki morskich komandosów. Zawodnicy brali udział w dwóch konkurencjach.

W pierwszej mieli do przepłynięcia 5 mil morskich (około 9250 m) "od wyspy, która jest siedzibą Jednostki Wojskowej Formoza, do historycznej Starej Torpedowni na Babich Dołach i z powrotem".

Natomiast druga konkurencja polegała na przepłynięciu połowy trasy dla pływaków i powrocie do miejsca startu biegiem po plaży - w pełnym umundurowaniu polowym i z plecakiem obciążonym sprzętem z części pływackiej. Organizatorzy podali, że limit miejsc wynosił 40 osób na każdą konkurencję.

Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej. Najstarsza impreza morska w Polsce

Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej to najstarsza, cyklicznie rozgrywana, morska i masowa impreza żeglarska w Polsce. Jej organizatorem jest klub YK Stal Gdynia. Rywalizacja odbywa się ze startu wspólnego, zawsze w pierwszy weekend października.

Żeglarze płyną z Gdyni do Gdańska i wracają do punktu wyjścia. Wyścig rozgrywany jest w formule australijskiej - jego zwycięzcą zostaje najszybsza jednostka. Pierwsza edycja odbyła się w 1952 roku, triumfował dowodzony przez Edmunda Bramińskiego jacht "Kormoran". Dwa lata temu, po raz pierwszy w historii, najlepsza okazała się kobieta - Anna Majewska na Sailing Factory.

Do sobotniego wyścigu, zgodnie z wykazem na stronie regat, zgłosiło się 78 jednostek. Za sterami znaleźli się znani skipperzy, m.in. Roman Paszke i Michał Korneszczuk.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie przed silnym sztormem o sile do 9 w skali Beauforta na terenie całego Bałtyku. Na całym Wybrzeżu obowiązują alerty przed silnym wiatrem, one też dotyczą południowych krańców Polski.

