Zaginięcie pływaka Formozy. Akcja ratunkowa w Zatoce Gdańskiej

Artur Pokorski

Oprac.: Artur Pokorski

- Około godz. 15, udało się odnaleźć dorosłą osobę żywą na brzegu - relacjonował finał poszukiwań pływaka Formozy dyr. SAR Sebastian Kluska. W akcji brał udział m.in. śmigłowiec Marynarki Wojennej. Kilka godzin wcześniej ratownicy interweniowali także podczas 74. regat Błękitnej Wstęgi. Podczas imprezy silny wiatr przewrócił jeden z jachtów.

Na Bałtyku przeprowadzona została akcja poszukiwawcza pływaka Formozy
Na Bałtyku przeprowadzona została akcja poszukiwawcza pływaka Formozy Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnychmateriały prasowe

Kluska przekazał, że w sobotę po południu ratownicy SAR otrzymali zgłoszenie o zaginionym pływaku, który brał udział w organizowanym po raz pierwszy w historii Memoriale Pływackim Jednostki Wojskowej Formoza odbywającym się na Zatoce Gdańskiej.

Zaginięcie pływaka Formozy. Akcja ratunkowa z udziałem śmigłowca marynarki

Podał, że do akcji poszukiwawczej na powierzchni wody został skierowany śmigłowiec Marynarki Wojennej, statek ratowniczy "Sztorm" oraz Brzegowe Stacje Ratownicze we Władysławowie i Świdnie. - Po około półgodzinie poszukiwań, około godz. 15, udało się odnaleźć dorosłą osobę żywą na brzegu - relacjonował.

Zobacz również:

Prezydent podczas spotkania z żołnierzami w Gdyni
Polska

Zaskakujące zdjęcia prezydenta. Obserwował "działania abordażowe"

Nina Nowakowska

    Dodał, że uczestnik zawodów nie zgłaszał potrzeby interwencji medycznej. - Ze względu na panujące warunki na morzu - wysokie falowanie, silny wiatr i niską temperaturę - osoba ta była bezpośrednio zagrożona - powiedział.

    Zaznaczył, że dzięki temu, iż organizator wydarzenia zaopatrzył uczestników w żółte czepki, ratownikom szybko udało się odnaleźć zaginionego.

    Zatoka Gdańska. Akcja ratunkowa podczas regat

    Jak przekazał dyrektor SAR, nie była to jedyna akcja ratunkowa przeprowadzona w sobotę w Zatoce Gdańskiej. Wcześniej, podczas regat doszło do nagłej zmiany warunków pogodowych. - Silny wiatr złamał w jednej jednostce maszt, a drugą przewrócił - wyjaśnił.

    Dodał, że do akcji skierowana została jednostka ratownicza "Sztorm" stacjonująca w Helu. Następnie inspektorzy Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego wysłali dodatkową jednostkę "Wiatr". - Udzieliliśmy pomocy dwóm jachtom. Cztery jachty były zagrożone, ale w tej chwili są już bezpieczne - powiedział.

    Zobacz również:

    Roczny chłopiec wpadł do studzienki w Środzie Wielkopolskiej (Zdj. ilustracyjne)
    Wielkopolskie

    Roczny chłopiec wpadł do studzienki. Dramatyczna akcja ratunkowa

    Artur Pokorski
    Artur Pokorski

      - Czterem osobom, które były na jednostce ze złamanym masztem, oraz czterem osobom wydobytym z wody została udzielona pomoc. Nie było osób rannych - zaznaczył.

      Wyjaśnił, że ratownicy otrzymali wiele zgłoszeń o innych osobach potrzebujących pomocy, m.in. o zaginionym 15-latku, który szczęśliwie odnalazł się w porcie w Pucku.

      Memoriał Pływacki Jednostki Wojskowej Formoza. 50. rocznica utworzenia jednostki

      Jak podali organizatorzy, Memoriał Pływacki Jednostki Wojskowej Formoza miał wymiar symboliczny. Jednostka Wojskowa Formoza i Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjno-Sportowe Formoza chcieli w ten sposób uczcić 50. rocznicę utworzenia jednostki morskich komandosów. Zawodnicy brali udział w dwóch konkurencjach.

      W pierwszej mieli do przepłynięcia 5 mil morskich (około 9250 m) "od wyspy, która jest siedzibą Jednostki Wojskowej Formoza, do historycznej Starej Torpedowni na Babich Dołach i z powrotem".

      Zobacz również:

      Minister Mariusz Błaszczak wziął udział w prezentacji nowego zespołu bojowego Jednostki Wojskowej Formoza. Zdjęcie ilustracyjne
      Polska

      Nowy zespół bojowy Formozy. Szef MON w Dziwnowie

      Aleksandra Kozyra

        Natomiast druga konkurencja polegała na przepłynięciu połowy trasy dla pływaków i powrocie do miejsca startu biegiem po plaży - w pełnym umundurowaniu polowym i z plecakiem obciążonym sprzętem z części pływackiej. Organizatorzy podali, że limit miejsc wynosił 40 osób na każdą konkurencję.

        Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej. Najstarsza impreza morska w Polsce

        Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej to najstarsza, cyklicznie rozgrywana, morska i masowa impreza żeglarska w Polsce. Jej organizatorem jest klub YK Stal Gdynia. Rywalizacja odbywa się ze startu wspólnego, zawsze w pierwszy weekend października.

        Żeglarze płyną z Gdyni do Gdańska i wracają do punktu wyjścia. Wyścig rozgrywany jest w formule australijskiej - jego zwycięzcą zostaje najszybsza jednostka. Pierwsza edycja odbyła się w 1952 roku, triumfował dowodzony przez Edmunda Bramińskiego jacht "Kormoran". Dwa lata temu, po raz pierwszy w historii, najlepsza okazała się kobieta - Anna Majewska na Sailing Factory.

        Zobacz również:

        Straż pożarna walczy z ogniem. Pali się pustostan w powiecie puckim
        Pomorskie

        Kłęby dymu nad Zatoką Gdańską. Wybuchł pożar, trwa akcja gaśnicza

        Dawid Szczyrbowski
        Dawid Szczyrbowski

          Do sobotniego wyścigu, zgodnie z wykazem na stronie regat, zgłosiło się 78 jednostek. Za sterami znaleźli się znani skipperzy, m.in. Roman Paszke i Michał Korneszczuk.

          Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie przed silnym sztormem o sile do 9 w skali Beauforta na terenie całego Bałtyku. Na całym Wybrzeżu obowiązują alerty przed silnym wiatrem, one też dotyczą południowych krańców Polski.

          Zobacz również:

          Sztorm na Bałtyku. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w kilku regionach Polski
          Polska

          Silny wiatr w kilku regionach Polski. IMGW wydał alerty

          Dawid Szczyrbowski
          Dawid Szczyrbowski
          Zima w Tatrach. "Są miejsca, gdzie są zaspy powyżej kolan"Polsat News

          Najnowsze