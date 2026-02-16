W skrócie Trzy osoby zostały zatrzymane w sprawie zabójstwa 24-letniej Iryny M. oraz zbezczeszczenia jej zwłok.

Dmytro P., Volodymyr K. i Olha P. usłyszeli zarzuty związane odpowiednio z zabójstwem, utrudnianiem postępowania karnego i składaniem fałszywych zeznań.

Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec dwóch podejrzanych, a wobec jednej z nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Zatrzymani to obywatele Ukrainy: 31-letni Dmytr P., 36-letni Volodymyr K. oraz 58-letnia Olha P.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński podał, że w toku postępowania funkcjonariusze policji wraz z prokuratorem zgromadzili materiał dowodowy, który wskazywał, że zaginiona kobieta została zabita, a jej ciało spalono. Uzyskane dowody doprowadziły do odnalezienia szczątków ciała pokrzywdzonej oraz ustalenia osób, które mogły mieć związek z tą zbrodnią.

Zabójstwo Iryny M. Podejrzani usłyszeli zarzuty

Prokurator postawił Dmytrowi P. zarzuty: bezprawnego pozbawienia wolności pokrzywdzonej, pozbawienia jej życia z zamiarem bezpośrednim, działając z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także znieważenia zwłok poprzez ich spalenie.

Volodymyrowi K. prokurator zarzucił popełnienie dwóch przestępstw: niezawiadomienie o zbrodni zabójstwa oraz utrudnianie postępowania karnego poprzez pomoc w ukryciu zwłok i rzeczy pokrzywdzonej.

Natomiast podejrzanej 58-latce prokurator przedstawił zarzut składania fałszywych zeznań.

Prok. Duszyński przekazał, że podejrzani Dmytro P. i Volodymyr K. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Olha P. przyznała się natomiast do zarzucanego jej przestępstwa i również złożyła wyjaśnienia.

W ubiegły piątek Sąd Rejonowy w Tczewie przychylił się do wniosków prokuratora i aresztował Dmytra P. oraz Volodymyra K. na trzy miesiące. Wobec Olhy P. sąd zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z podejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju.

24-letnia Iryna nie żyje. Wcześniej była poszukiwana

24-letnia Iryna M. była wcześniej poszukiwana przez policję. W październiku ubiegłego roku gdańska komenda opublikowała w portalu społecznościowym zdjęcie kobiety oraz apel o pomoc w jej odnalezieniu. Poinformowano, że zawiadomienie o jej zaginięciu wpłynęło do komisariatu przy ul. Platynowej w Gdańsku.

"5 października kobieta po raz ostatni kontaktowała się z siostrą, informując, że przebywa w Tczewie i idzie na pociąg do Gdańska. Do chwili obecnej 24-latka nie wróciła do domu ani nie skontaktowała się z rodziną" - przekazali wówczas policjanci.

Prokurator Duszyński podał, że w związku ze zgłoszeniem zaginięcia wszczęto postępowanie przygotowawcze w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności pokrzywdzonej.

Za zabójstwo popełnione z motywacji zasługującej na szczególne potępienie grozi kara nie krótsza niż 15 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Zbezczeszczenie zwłok jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

