W skrócie Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej z Gdyni w 2011 roku.

W pierwszym śledztwie nie udało się ustalić sprawcy, a postępowanie zostało umorzone w 2013 roku, mimo zebrania dużej ilości materiału dowodowego.

Zatrzymany przyznał się do zabójstwa podczas przesłuchania, pobrane od niego DNA potwierdziło zgodność z profilem znalezionym na miejscu zbrodni, a sąd aresztował go na trzy miesiące.

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Policjanci zatrzymali w Gdyni 37-letniego podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej. Do zbrodni doszło 23 sierpnia 2011 roku.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku w swoim komunikacie posługuje się jedynie inicjałami mężczyzny - M.S.

37-latek usłyszał zarzut zabójstwa w związku ze zgwałceniem dziewczynki. Postanowieniem sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Zabójstwo Izabeli Strzałkowskiej w Gdyni

Do zabójstwa 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej doszło 23 sierpnia 2011 roku w gdyńskiej dzielnicy Dąbrowa. W tym dniu w godzinach popołudniowych dziewczynka spotkała się z koleżanką, którą wieczorem odprowadziła na pobliski przystanek autobusowy.

Przyjaciółka odjechała po godz. 20.20, a Iza udała się z powrotem do domu, jednak nigdy do niego nie dotarła.

Mama Izy, zaniepokojona przedłużającą się nieobecnością córki, wyruszyła na jej poszukiwania. O 22.40 odnalazła ciało dziecka, leżące pomiędzy przystankiem autobusowym, a miejscem zamieszkania, zaledwie 300 metrów od domu.

Reanimacja podjęta przez rodziców, a następnie przez zespół ratownictwa medycznego, nie przyniosła efektu. Lekarz stwierdził zgon. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci 13-latki było uduszenie wskutek ucisku na szyję przez osobę trzecią.

Pierwsze śledztwo nie przyniosło wyników. Zostało umorzone

Pierwsze śledztwo prowadzone było w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku. Sprawcy zbrodni nie udało się jednak ustalić. Postępowanie umorzono w 2013 roku.

Śledczy zaznaczają, że trudność w wykryciu podejrzanego wynikała z faktu, że do zdarzenia doszło przy braku bezpośrednich świadków, w miejscu, do którego potencjalnie dostęp miały tysiące osób, a wyizolowany profil DNA, pozostawiony przez sprawcę na ciele ofiary, nigdy wcześniej, ani później, nie pojawił się w dostępnych bazach danych.

"Podczas śledztwa zebrano ogrom niezwykle cennego materiału dowodowego, który posłużył do dalszych działań prowadzonych w ramach policyjnego i prokuratorskiego Archiwum X. Sprawa nigdy nie została zbagatelizowana. Nigdy nie została odłożona do składnicy akt" - czytamy w komunikacie prokuratury.

Przełom w śledztwie. Zastosowano rewolucyjną metodę z zakresu badań DNA

Po przejęciu sprawy przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku w 2020 roku śledczy rozpoczęli ponowną analizę materiału dowodowego.

"Sporządzili kolejne tysiące stron dokumentacji, przesłuchali łącznie ponad 950 osób i pobrali ponad 900 próbek DNA. Uzyskali także blisko 150 opinii biegłych różnych specjalności: genetyki, medycyny sądowej, daktyloskopii, informatyki, elektrochemii i inżynierii materiałowej, fizykochemii oraz profilowania kryminalnego" - opisuje podkom. Anna Banaszewska z komendy wojewódzkiej w Gdańsku.

Jako potencjalnych sprawców czynu typowano 711 mężczyzn.

Kilka lat temu śledczy zdecydowali o nowym podejściu do sprawy, wykorzystując rewolucyjną technikę.

"W związku rozwojem metod badań DNA oraz dynamicznym rozrostem genetycznych baz danych, w tym komercyjnych, zwłaszcza w USA, obejmujących potomków milionów imigrantów, którzy napływali do Ameryki Północnej na przestrzeni ostatnich 200 lat, w tym również z Europy, w 2024 r. - w oparciu o wcześniej nawiązaną współpracę ekspercką z amerykańskimi biegłymi - prokurator podjął decyzję o przeprowadzeniu przez polski zespół biegłych ekspertyzy z zakresu tzw. genealogii genetycznej" - czytamy.

Metoda ta jest od lat wykorzystywana przez amerykańskie organy ścigania, - jednak - jak zaznacza prokuratura - w Polsce było to przedsięwzięcia "absolutnie nowatorskie".

Rodzina podejrzanego poszukiwała swoich krewnych. DNA w ogólnodostępnej bazie

Śledczy wyjaśniają, że ekspertyza z zakresu genealogii genetycznej nie jest dowodem sprawstwa. Jest "bardzo istotną wskazówką, w jakim obszarze podmiotowym - niekiedy zindywidualizowanym do 1-2 osób, niekiedy szerszym - zasadnym jest zweryfikowanie związku wytypowanej osoby (lub osób) z popełnionym przestępstwem" - czytamy.

"W wyniku dalszej dwuletniej żmudnej pracy biegłych prokuratora i funkcjonariuszy policji, po wykonaniu analiz genetycznych i zebraniu licznych informacji metrykalnych, doszło do wytypowania konkretnego mężczyzny, jako wysoce prawdopodobnego podejrzanego o zabójstwo Izy Strzałkowskiej" - podaje prokuratura.

Na trop M.S. udało się wpaść dzięki ogólnodostępnej bazie DNA, z której korzystała rodzina podejrzanego w poszukiwaniu swoich krewnych.

"Hipoteza ta wymagała jednak zweryfikowania bezpośrednimi czynnościami dowodowymi z jego udziałem" - dodają śledczy.

Zatrzymanie podejrzanego. 37-latek ma żonę i dzieci, nigdy nie był karany

We wtorek wczesnym rankiem policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca Gdyni, M.S.

Mężczyzna w sierpniu 2011 roku, w czasie gdy doszło do zabójstwa, miał 22 lata, mieszkał w pobliżu miejsca zamieszkania ofiary i jej rodziny.

"M.S., do tej pory nie był karany, ani nie był notowany przez policję. Jest żonaty, pracuje, prowadzi ustabilizowany tryb życia, jest ojcem dwójki dzieci w wieku przedszkolnym" - opisuje prokuratura.

Z jej relacji wynika, że gdy podejrzany usłyszał jaki jest powód zatrzymania, "spontanicznie przyznał się" do zabójstwa Izabeli Strzałkowskiej. Zrobił to także podczas przesłuchania w obecności adwokata. Następnie odmówił składania wyjaśnień.

Po zatrzymaniu od podejrzanego pobrano materiał DNA. Dwie oddzielne ekspertyzy potwierdziły zgodność jego profilu z profilem wyizolowanym w 2011 roku.

W środę Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku zdecydował o osadzeniu M.S. w areszcie śledczym na okres trzech miesięcy.

Za zarzucaną zbrodnię grozi mu kara od 12 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat więzienia lub dożywocie.





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