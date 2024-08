Gdańsk: 26-latek prosto z plaży trafił do celi. Był poszukiwany

Po wylegitymowaniu okazało się, że to obywatele Ukrainy w wieku 25 i 26 lat. Badanie trzeźwości wykazało, że obaj byli pijani. Co więcej, po sprawdzeniu mężczyzn w policyjnym systemie wyszło na jaw, że 26-latek jest poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Gdyni za oszustwa. Mężczyzna ma do odbycia w więzieniu karę 150 dni pozbawienia wolności.