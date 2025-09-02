Wypadek na obwodnicy Trójmiasta. W akcji śmigłowiec LPR

Na obwodnicy Trójmiasta (S6) w Gdyni doszło do niebezpiecznego wypadku. Na drodze w kierunku Łodzi utworzył się korek. Jeden z kierowców wysiadł ze swojego samochodu, a następnie został potrącony przez innego kierowcę. Poszkodowany został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotnictwa Pogotowia Ratowniczego (LPR). O godz. 11:20 droga została odblokowana.