Wypadek na obwodnicy Trójmiasta. W akcji śmigłowiec LPR
Na obwodnicy Trójmiasta (S6) w Gdyni doszło do niebezpiecznego wypadku. Na drodze w kierunku Łodzi utworzył się korek. Jeden z kierowców wysiadł ze swojego samochodu, a następnie został potrącony przez innego kierowcę. Poszkodowany został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotnictwa Pogotowia Ratowniczego (LPR). O godz. 11:20 droga została odblokowana.
Obwodnica Trójmiasta w Gdyni była zablokowana w kierunku Łodzi po potrąceniu kierowcy, który wysiadł z auta w korku - poinformowała straż pożarna.
Wypadek na trasie S6. Zablokowana Obwodnica Trójmiasta
Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Jakub Friedenberger poinformował, że do wypadku doszło o godz. 10:12.
Z pojazdu stojącego w korku na Obwodnicy Trójmiasta (S6) w Gdyni wysiadł kierowca, który został potrącony przez inne auto.
Poszkodowany kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.
Dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku Wojciech Buczek poinformował, że po zabraniu rannego kierowcy i czynnościach policji na miejscu wypadku na Obwodnicy Trójmiasta w kierunku Łodzi jezdnia została o godz. 11.20 odblokowana.