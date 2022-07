Pogoda na weekend nad morzem może nas zaskoczyć. Po ostatnich dwóch tygodniach przyjemnego ciepła nadeszło nagłe ochłodzenie. Według raportów IMGW temperatura nie przekroczy 20° C, a do tego szykują się regularne opady i mocniejszy wiatr. Sprawdźmy dokładnie, jaka pogoda zapowiada się nad Bałtykiem w drugi weekend lipca.

Pogoda w weekend nad morzem. Co czeka nas w piątek, 8 lipca?

Weekend nad morzem rozpocznie się w większości miejsc dość chłodnie. W południe najcieplej będzie w Gdańsku i Sopocie, gdzie termometry wskażą 21° C. Reszta wybrzeża do godziny 16:00 odczuwać będzie 18-19 stopni. Najchłodniej będzie w Kołobrzegu - 17° C.

W województwie zachodniopomorskim przez cały dzień towarzyszyć nam będzie wiatr od 15 do 30 km/h. Na reszcie wybrzeża przez większość dnia prędkość wiatru osiągnie do 25 km/h.

Niskie temperatury oraz mocniejszy wiatr to nie wszystko, co będzie w stanie popsuć nam początek weekendu. Najmocniej odczują to osoby przebywające w Darłowie, Ustce i Łebie, gdzie w godzinach porannych zapowiadane są przelotne, ale intensywne opady deszczu. W godzinach popołudniowych deszcze przejdą na pas od Władysławowa do Trójmiasta. Opady ustaną w okolicach godziny 17:00. W piątek najlepiej będzie spędzić czas na pomorzu zachodnim. Pomimo niższych temperatur, nie prognozuje się tam żadnych opadów deszczu.

Pogoda na weekend nad morzem. Co czeka nas w sobotę, 9 lipca?

W sobotę najwyższa temperatura będzie w Trójmieście i na granicy pomorza zachodniego. Już w okolicach pory obiadowej w Gdańsku, Sopocie i Świnoujściu ujrzymy na termometrach 20° C. Jeden stopień mniej wskażą termometry we Władysławowie, Międzyzdrojach i Dziwnowie. Najchłodniej będzie w Darłowie, gdzie temperatura o 15:00 wyniesie zaledwie 16° C.

Pomimo niższych temperatur niż w dniu poprzednim, nad całym pasmem wybrzeża towarzyszyć nam będzie słabszy wiatr. Przez cały dzień, od rana do wieczora, prędkość wiatru utrzymywać się będzie w granicach od 10 do 25 km/h.

Przelotne opady deszczu pojawią się już w godzinach porannych w okolicach Łeby i Władysławowa. Na szczęście trwać mają nie dłużej niż dwie godziny, a poziom opadów będzie niewielki - do 1 mm/h. Mocniejsze opady deszczu pojawią się przed wieczorem w Kołobrzegu i Mielnie. Tam opady wyniosą do 2 mm/h, lecz deszcz potrwa krótko.

Pogoda na weekend nad morzem. Co czeka nas w niedzielę, 10 lipca?

Na koniec weekendu znów najcieplejszym rejonem będzie województwo zachodniopomorskie. W Świnoujściu i Międzyzdrojach przez całe popołudnie utrzyma się 20° C. Im dalej na wschód, tym chłodniej. Na paśmie od Dziwnowa do Ustki na termometrach ujrzymy maksymalnie 19 stopni. W Trójmieście przez cały dzień towarzyszyć nam będzie temperatura nieprzekraczająca 17° C.

Popołudniu większość wybrzeża powinna nastawiać się na mocniejsze podmuchy wiatru. Całe pasmo od Świnoujścia do Trójmiasta w godzinach wczesnopołudniowych będzie mogło odczuć wiatr osiągający do 35 km/h. Odrobinę słabiej wiać będzie w Mielnie i Ustce. Wieczorem natomiast zawieje najmocniej w Kołobrzegu, gdzie wiatr osiągnie prędkość 40 km/h.

W ciągu nocy z soboty na niedzielę województwo zachodniopomorskie będzie skazane na przelotne opady deszczu. Do południa chmury deszczowe będą przemieszczać się w obrębie od Mielna do Trójmiasta, a w godzinach popołudniowych przeniosą się również na zachodnie wybrzeże. Sytuacja zacznie się uspokajać w godzinach wieczornych, lecz do tego czasu wszyscy powinniśmy nastawić się na całodzienne przelotne opady deszczu.

