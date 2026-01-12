W skrócie Ratownicy uratowali mężczyznę dryfującego w Zatoce Puckiej.

Po skutecznej reanimacji poszkodowanego przetransportowano do szpitala.

Policja ostrzega przed wchodzeniem na niebezpieczny lód i apeluje o korzystanie z bezpiecznych lodowisk.

Zgłoszenie w sprawie mężczyzny dotarły do funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Pucku w poniedziałek po godz. 12. Na miejsce skierowano patrole policji. Zawiadomione zostały również Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz pozostałe służby ratunkowe.

Po przybyciu na miejsce ratownicy przystąpili do ewakuacji mężczyzny z wody. Następnie rozpoczęli reanimację, gdyż okazało się, że poszkodowany stracił funkcje życiowe.

Akcja ratunkowa na Zatoce Puckiej. W wodzie nieprzytomny mężczyzna

Akcja zakończyła się sukcesem. Po wykonaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić funkcje życiowe u poszkodowanego. Następnie mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

Policjanci przypominają, że Zatoka Pucka nie jest bezpieczna do wchodzenia na lód. Ostrożność należy zachować szczególnie w obliczu zmiennych warunków pogodowych, kiedy nierównomierna struktura lodu stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Funkcjonariusze zaapelowali także o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych i zabezpieczonych lodowisk.

