Wszedł na lód mimo mrozu, znaleziono go nieprzytomnego. Akcja w Zatoce Puckiej
Sukcesem zakończyła się akcja ratunkowa, podjęta wobec mężczyzny dryfującego bezwładnie na wodzie w rejonie Kaczego Winkla nad Zatoką Pucką. Po dotarciu na miejsce służby przystąpiły do reanimacji poszkodowanego. Po przywróceniu czynności życiowych został on przetransportowany do szpitala.
W skrócie
- Ratownicy uratowali mężczyznę dryfującego w Zatoce Puckiej.
- Po skutecznej reanimacji poszkodowanego przetransportowano do szpitala.
- Policja ostrzega przed wchodzeniem na niebezpieczny lód i apeluje o korzystanie z bezpiecznych lodowisk.
Zgłoszenie w sprawie mężczyzny dotarły do funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Pucku w poniedziałek po godz. 12. Na miejsce skierowano patrole policji. Zawiadomione zostały również Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz pozostałe służby ratunkowe.
Po przybyciu na miejsce ratownicy przystąpili do ewakuacji mężczyzny z wody. Następnie rozpoczęli reanimację, gdyż okazało się, że poszkodowany stracił funkcje życiowe.
Akcja ratunkowa na Zatoce Puckiej. W wodzie nieprzytomny mężczyzna
Akcja zakończyła się sukcesem. Po wykonaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić funkcje życiowe u poszkodowanego. Następnie mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
Policjanci przypominają, że Zatoka Pucka nie jest bezpieczna do wchodzenia na lód. Ostrożność należy zachować szczególnie w obliczu zmiennych warunków pogodowych, kiedy nierównomierna struktura lodu stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia.
Funkcjonariusze zaapelowali także o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych i zabezpieczonych lodowisk.