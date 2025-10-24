Policja prowadzi poszukiwania 23-letniego Kamila Wenty. - Działania cały czas trwają - potwierdził Interii asp. szt. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy gdańskiej komendy.

Funkcjonariusze apelują, by każdy, kto widział zaginionego lub wie, gdzie może przebywać, skontaktował się z policją.

Gdańsk: Zaginął 23-letni Kamil Wenta. Trwają poszukiwania

Kamil Wenta pochodzi z miejscowości Mściszewice, od trzech lat mieszka w Gdańsku i studiuje na Politechnice Gdańskiej.

Po raz ostatni widziany był w nocy z soboty na niedzielę - z 18 na 19 października, około godziny 3:15. Wyszedł wówczas z mieszkania swoich znajomych przy ulicy Pomorskiej.

Mężczyzna miał kierować się do swojego aktualnego miejsca zamieszkania przy ulicy Piastowskiej, które te od mieszkania znajomych oddalone jest około jednego kilometra, jednak nigdy tam nie dotarł.

Od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi, a jego telefon pozostaje nieaktywny.

Portal Gdziekolwiek jesteś na Facebooku, który opublikował komunikat o poszukiwanych, podaje, że z relacji rodziny wynika, iż 23-latek "nigdy wcześniej nie znikał ani nie zrywał kontaktu z bliskimi, z którymi miał codzienny kontakt".

Policja apeluje o pomoc

Gdańska policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach. Funkcjonariusze udostępnili zdjęcie zaginionego oraz jego rysopis.

Kamil Wenta jest szczupłej budowy ciała, ma około 170 cm wzrostu, krótkie włosy koloru ciemny blond, niebieskie oczy, kilkudniowy zarost.

23-latek był ubrany w granatową kurtkę typu wiatrówka, ciemne sportowe buty, czarne spodnie, czarny T-shirt z grafiką "KAPITAN BOMBA".

"Każdy, kto widział osobę ze zdjęcia lub ma informacje na temat jej miejsca pobytu, proszony jest o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji V w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 19, tel: 47 741 12 22 lub pod numerem alarmowym 112. Informacje można przesłać na adres poczty komendant.kp5@gd.policja.gov.pl" - czytamy w komunikacie.

