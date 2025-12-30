Włamał się do domu w Wigilię. Łupem worki pełne banknotów

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

Zatrzymano 36-latka, który w Wigilię włamał się do domu w powiecie bytowskim - poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie sierż. szt. Dawid Łaszcz. Łupem złodzieja stały się worki wypełnione banknotami. Teraz sprawcy grozi do 10 lat więzienia. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Oświetlony radiowóz policyjny z widocznym napisem 'Policja' obok świątecznej choinki ozdobionej bombkami i światełkami.
Pomorskie. Policja poinformowała, że zatrzymano 36-latka, który w Wigilię włamał się do domu w powiecie bytowskimAndrzej Hulimka / Forum | soyibakter123RF/PICSEL

Policja zatrzymała 36-letniego mieszkańca powiatu lęborskiego, który w Wigilię włamał się do domu w powiecie bytowskim i ukradł worki wypełnione banknotami.

Pomorskie. Mężczyzna ukradł w Wigilię worki pełne banknotów

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie sierż. szt. Dawid Łaszcz poinformował w poniedziałek, że do zuchwałej kradzieży doszło w wigilijny wieczór, gdy właściciele domu byli na świątecznej kolacji u rodziny.

- Sprawca, wyważając garażowe okno, wszedł do wnętrza domu i rozpoczął poszukiwanie pieniędzy. W jednym z pomieszczeń przeznaczonych na biuro znalazł worki z dużą ilością gotówki. Wziął je na ramię i odjechał zostawionym nieopodal samochodem - wyjaśnił sierż. szt. Łaszcz.

    Gdy właściciele posesji wrócili ze świątecznej kolacji, widząc wyważone okno, wezwali policjantów. Oszacowali, że w workach było ponad milion złotych w gotówce, którą przechowywali z prowadzonych działalności.

    Sprawą zajmuje się prokuratura. Sprawcy grozi więzienie

    Na podstawie zabezpieczonego monitoringu szybko ustalono, kto stoi za włamaniem. W niespełna dobę policjanci dotarli do sprawcy, którym okazał się wspomniany 36-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego.

    W mieszkaniu sprawcy funkcjonariusze znaleźli porozrzucane skradzione banknoty o różnych nominałach. Mężczyzna przyznał, że to on stoi za kradzieżą. Cała kwota wróciła do zgłaszających.

    Prokurator przedstawił sprawcy zarzut kradzieży z włamaniem. Został wobec niego zastosowany dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Grozi mu do 10 lat więzienia.

