W skrócie Kierowca volkswagena stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik w Czersku, potrącając kobietę z dzieckiem.

Po zdarzeniu sprawca porzucił samochód i oddalił się z miejsca wypadku.

Policja zatrzymała 25-letniego mieszkańca Czerska, u którego stwierdzono blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

W poniedziałek po godz. 18 policjanci z Czerska (woj. pomorskie) otrzymali zgłoszenie o potrąceniu kobiety z dzieckiem, do którego doszło na ulicy Targowej.

Czersk. Groźne potrącenie, akcja służb

Mundurowi przekazali, że wstępne ustalenia wskazują, iż kierowca volkswagena stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik i potrącił 32-letnią kobietę oraz kilkuletnie dziecko.

W komunikacie policji z Chojnic czytamy, że po zdarzeniu kierujący porzucił pojazd i oddalił się z miejsca wypadku.

Chojnicka policja zamieściła w sieci zdjęcia, z których wynika, że kierowca przejechał przez chodnik i uderzył w ogrodzenie pobliskiej nieruchomości, zupełnie je wyłamując.

Wypadek w Czersku. Kierowca zatrzymany przez policję

"Sprawca został szybko ustalony i zatrzymany" - przekazali mundurowi.

Kierowcą okazał się 25-letni mieszkaniec Czerska. "Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie" - czytamy w komunikacie.

Policjanci badają wszystkie okoliczności zdarzenia. Na miejscu wieczornego wypadku wciąż pracują śledczy.

