Wjechał na chodnik, potrącił dwie osoby. Kierowca porzucił auto i zbiegł

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik, potrącił idącą nim kobietę z dzieckiem, po czym porzucił auto i uciekł. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Czersku. 25-latek, który spowodował wypadek na Pomorzu, został już zatrzymany. Był pijany.

Rozbity samochód z poważnie uszkodzonym przodem stoi na drodze nocą, w tle po lewej stronie widać straż pożarną i policję zabezpieczającą miejsce wypadku. Na drodze widoczny jest lód i śnieg.
Kierowca volkswagena wjechał na chodnik i potrącił kobietę z dzieckiem KPP w Chojnicach/Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Kierowca volkswagena stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik w Czersku, potrącając kobietę z dzieckiem.
  • Po zdarzeniu sprawca porzucił samochód i oddalił się z miejsca wypadku.
  • Policja zatrzymała 25-letniego mieszkańca Czerska, u którego stwierdzono blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.
W poniedziałek po godz. 18 policjanci z Czerska (woj. pomorskie) otrzymali zgłoszenie o potrąceniu kobiety z dzieckiem, do którego doszło na ulicy Targowej.

Czersk. Groźne potrącenie, akcja służb

Mundurowi przekazali, że wstępne ustalenia wskazują, iż kierowca volkswagena stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik i potrącił 32-letnią kobietę oraz kilkuletnie dziecko.

W komunikacie policji z Chojnic czytamy, że po zdarzeniu kierujący porzucił pojazd i oddalił się z miejsca wypadku.

    Chojnicka policja zamieściła w sieci zdjęcia, z których wynika, że kierowca przejechał przez chodnik i uderzył w ogrodzenie pobliskiej nieruchomości, zupełnie je wyłamując.

    Wypadek w Czersku. Kierowca zatrzymany przez policję

    "Sprawca został szybko ustalony i zatrzymany" - przekazali mundurowi.

    Kierowcą okazał się 25-letni mieszkaniec Czerska. "Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie" - czytamy w komunikacie.

    Policjanci badają wszystkie okoliczności zdarzenia. Na miejscu wieczornego wypadku wciąż pracują śledczy.

