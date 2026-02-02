Wjechał na chodnik, potrącił dwie osoby. Kierowca porzucił auto i zbiegł
Stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik, potrącił idącą nim kobietę z dzieckiem, po czym porzucił auto i uciekł. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Czersku. 25-latek, który spowodował wypadek na Pomorzu, został już zatrzymany. Był pijany.
W skrócie
- Kierowca volkswagena stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik w Czersku, potrącając kobietę z dzieckiem.
- Po zdarzeniu sprawca porzucił samochód i oddalił się z miejsca wypadku.
- Policja zatrzymała 25-letniego mieszkańca Czerska, u którego stwierdzono blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.
W poniedziałek po godz. 18 policjanci z Czerska (woj. pomorskie) otrzymali zgłoszenie o potrąceniu kobiety z dzieckiem, do którego doszło na ulicy Targowej.
Czersk. Groźne potrącenie, akcja służb
Mundurowi przekazali, że wstępne ustalenia wskazują, iż kierowca volkswagena stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik i potrącił 32-letnią kobietę oraz kilkuletnie dziecko.
W komunikacie policji z Chojnic czytamy, że po zdarzeniu kierujący porzucił pojazd i oddalił się z miejsca wypadku.
Chojnicka policja zamieściła w sieci zdjęcia, z których wynika, że kierowca przejechał przez chodnik i uderzył w ogrodzenie pobliskiej nieruchomości, zupełnie je wyłamując.
Wypadek w Czersku. Kierowca zatrzymany przez policję
"Sprawca został szybko ustalony i zatrzymany" - przekazali mundurowi.
Kierowcą okazał się 25-letni mieszkaniec Czerska. "Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie" - czytamy w komunikacie.
Policjanci badają wszystkie okoliczności zdarzenia. Na miejscu wieczornego wypadku wciąż pracują śledczy.