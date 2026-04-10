W skrócie 15 zastępów straży pożarnej walczy z pożarem w zakładzie utylizacji opon w Rożentalu.

Na miejscu pracują także przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna z Gdyni.

Kłęby dymu z pożaru są widoczne z autostrady A1 oraz okolicznych miejscowości.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze około godz. 16.45. Ogień wybuchł w zakładzie utylizacji opon w Rożentalu w powiecie tczewskim.

Ogień objął maszynę do rozdrabniania opon oraz jedną z pryzm granulatu.

- Sytuacja jest dynamiczna ze względu na charakter palących się materiałów. Cały czas trwają działania gaśnicze - poinformował mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Pierwsze zastępy straży pożarnej potwierdziły rozwinięty pożar obejmujący obszar około 300 metrów kw. - dodał strażak.

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Zobacz również: Aleksandra Czurczak

Na miejscu pracują przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy sprawdzają jakość powietrza. Zadysponowano także specjalistyczną grupę chemiczno-ekologiczną z Gdyni, która monitoruje skład powietrza, oraz - jak podaje PAP - specjalny samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Gdańsku.

Działania strażaków koncentrują się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia i jego lokalizacji. - Trudno na tym etapie określić, jak długo potrwa akcja. Tego typu pożary są wymagające i akcja może potrwać jeszcze kilka-kilkanaście godzin - dowiedziała się Interia.

- Strażacy są podzieleni na dwa odcinki bojowe, podają obecnie sześć prądów gaśniczych w natarciu na palącą się stertę opon. Są też prądy piany ciężkiej, która jest szczególnie skuteczna przy pożarach tego typu materiałów - dodał mł. asp. Dawid Westrych.

Jak podaje serwis kociewski.pl, słup dymu jest widoczny z odległości kilkunastu kilometrów od strony Starogardu, Jabłowa, Pelplina i Gniewu. Dym widać również z autostrady A1.

Czeski przewoźnik wycofuje się z Polski. Chodzi o "nieuczciwą konkurencję" Polsat News