Wielki ogień na Pomorzu. Nowe informacje. Trwają poszukiwania strażaka

Pożar hali produkcyjnej w Kawle (woj. pomorskie) został opanowany. Obecnie na miejscu trwa dogaszanie płomieni. Wciąż nie ma jednak kontaktu z jednym strażakiem, który spadł do wnętrza zadymionego wnętrza budynku. Trwają jego poszukiwania.

Potężny pożar hali na Pomorzu został opanowany, trwa dogaszanie
Potężny pożar hali na Pomorzu został opanowany, trwa dogaszanie

  • Pożar hali produkcyjnej w Kawle został opanowany, ale trwa dogaszanie i poszukiwania zaginionego strażaka.
  • Akcja ratownicza jest utrudniona przez zawaloną konstrukcję budynku, używany jest ciężki sprzęt.
  • Mieszkańcy zostali poproszeni o niewychodzenie z domów i nieotwieranie okien.
St. kpt. Jakub Friedenberger z KW PSP w Gdańsku w rozmowie z Polsat News przekazał, że ogromny pożar hali produkcyjnej w Kawle na Pomorzu w czwartek nad ranem został opanowany. Obecnie trwa dogaszanie.

Kawle. Pożar hali produkcyjnej opanowany, wciąż szukają strażaka

Działania strażaków na miejscu wciąż trwają i będą kontynuowane przez wiele godzin. - W użyciu mamy ciężki sprzęt i sukcesywnie metr po metrze uszkodzona konstrukcja hali jest rozbierana - przekazał st. kpt. Friedenberger.

- Cały czas są prowadzone intensywne działania w kierunku odnalezienia strażaka, który wczoraj zaginął i z którym straciliśmy kontakt - podano.

Rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski przekazał w środę, że jeden z druhów Ochotniczej Straży Pożarnej spadł do wnętrza zadymionej hali.

    Na miejscu pracuje 48 zastępów i 120 strażaków. Około godz. 7 ma nastąpić wymiana strażaków PSP działających przy dogaszaniu obiektu.

    St. kpt. Jakub Friedenberger przekazał na antenie Polsat News, że rzeczywiście spaleniu uległy dwie tony amoniaku. Jak wyjaśnił, obiekt, który zapalił się w środę, to drobiarski magazyn produkcyjny, gdzie znajdują się chłodnie.

    Dogaszanie pożaru hali na Pomorzu. Apel do mieszkańców o nieotwieranie okien

    - Spora część konstrukcji uległa zawaleniu, więc nie ma możliwości swobodnego wejścia i dostania się we wszystkie miejsca. Zdecydowana większość prądów wody była podawana z zewnątrz - mówił st. kpt. Friedenberger.

    Zawartość substancji, które wydostały się z pożaru do atmosfery, jest stale monitorowana. Strażak przekazał, że w pobliżu nie ma zabudowań i nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców, jednak zaapelował, aby nie otwierać okien i nie wychodzić z domów, jeśli nie ma takiej potrzeby.

    Zgłoszenie o wielkim pożarze hali w miejscowości Kawle służby otrzymały w środę o godz. 15:53. Jeszcze wieczorem z żywiołem walczyło 300 strażaków.

