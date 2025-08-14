W skrócie Pożar hali produkcyjnej w Kawle został opanowany, ale trwa dogaszanie i poszukiwania zaginionego strażaka.

Akcja ratownicza jest utrudniona przez zawaloną konstrukcję budynku, używany jest ciężki sprzęt.

Mieszkańcy zostali poproszeni o niewychodzenie z domów i nieotwieranie okien.

St. kpt. Jakub Friedenberger z KW PSP w Gdańsku w rozmowie z Polsat News przekazał, że ogromny pożar hali produkcyjnej w Kawle na Pomorzu w czwartek nad ranem został opanowany. Obecnie trwa dogaszanie.

Kawle. Pożar hali produkcyjnej opanowany, wciąż szukają strażaka

Działania strażaków na miejscu wciąż trwają i będą kontynuowane przez wiele godzin. - W użyciu mamy ciężki sprzęt i sukcesywnie metr po metrze uszkodzona konstrukcja hali jest rozbierana - przekazał st. kpt. Friedenberger.

- Cały czas są prowadzone intensywne działania w kierunku odnalezienia strażaka, który wczoraj zaginął i z którym straciliśmy kontakt - podano.

Rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski przekazał w środę, że jeden z druhów Ochotniczej Straży Pożarnej spadł do wnętrza zadymionej hali.

Na miejscu pracuje 48 zastępów i 120 strażaków. Około godz. 7 ma nastąpić wymiana strażaków PSP działających przy dogaszaniu obiektu.

St. kpt. Jakub Friedenberger przekazał na antenie Polsat News, że rzeczywiście spaleniu uległy dwie tony amoniaku. Jak wyjaśnił, obiekt, który zapalił się w środę, to drobiarski magazyn produkcyjny, gdzie znajdują się chłodnie.

Dogaszanie pożaru hali na Pomorzu. Apel do mieszkańców o nieotwieranie okien

- Spora część konstrukcji uległa zawaleniu, więc nie ma możliwości swobodnego wejścia i dostania się we wszystkie miejsca. Zdecydowana większość prądów wody była podawana z zewnątrz - mówił st. kpt. Friedenberger.

Zawartość substancji, które wydostały się z pożaru do atmosfery, jest stale monitorowana. Strażak przekazał, że w pobliżu nie ma zabudowań i nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców, jednak zaapelował, aby nie otwierać okien i nie wychodzić z domów, jeśli nie ma takiej potrzeby.

Zgłoszenie o wielkim pożarze hali w miejscowości Kawle służby otrzymały w środę o godz. 15:53. Jeszcze wieczorem z żywiołem walczyło 300 strażaków.

