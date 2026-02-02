Wielka awaria w Trójmieście. Poważne utrudnienia, powołano sztab kryzysowy

Powodem awarii jest nieszczelność jednego z jedenastu urządzeń elektrociepłowni w Gdańsku. Przywrócenie działania obiektu jest planowane w środę 4 lutego.

Jak zwrócono uwagę w trakcie konferencji prasowej, Gdańsk zmaga się aktualnie z falą wyjątkowo niskich temperatur. - Temperatura zasilania sieci ciepłowniczej jest obecnie niższa o około 10-15 proc. - poinformowała Ewa Barszcz, dyrektor Oddziału Wybrzeże elektrociepłowni.

Może to skutkować lokalnymi utrudnieniami i przerwami w dostawach w części miasta. Na miejscu działają już służby techniczne, które zajmą się usuwaniem awarii.

Gdańsk. Awaria elektrociepłowni, setki osób bez dostępu do ciepła

Wedle szacunków elektrociepłowni naprawa potrwa do środy, 4 lutego. Do tego czasu w niektórych domach w obrębie Trójmiasta temperatury mogą być odczuwalnie niższe. Awaria nie oznacza jednak zupełnego odcięcia domów od ogrzewania.

- Tak, w niektórych domach nie będzie zbyt ciepło. Te temperatury będą jednak do wytrzymania (...). Do czwartku pewnie będzie sporo wyzwań - podkreślono.

Z władzami Trójmiasta i elektrociepłowni współpracują także służby wojewódzkie. - To dzisiejsze wydarzenie dla mieszkańców Gdańska jest na pewno trudnym, ale będziemy wyciągać wnioski na przyszłość - zapowiedziała Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.

Awaria elektrociepłowni w Trójmieście. Trwają prace naprawcze

Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, poinformowała, że 12 szkół publicznych w mieście ma swoje własne źródła zasilania, a zatem zajęcia w tych placówkach dalej będą prowadzone stacjonarnie.

W pozostałych szkołach ponadpodstawowych zajęcia będą prowadzone zdalnie. W szkołach podstawowych natomiast zostanie wprowadzona opieka świetlicowa dla dzieci. Tam gdzie temperatury będą zbyt niskie, zostaną dostarczone dodatkowe źródła ciepła.

Przedszkola i żłobki publiczne funkcjonować będą normalnie.

